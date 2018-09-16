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Американский лидер Дональд Трамп считает, что расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в выборы в Штатах в 2016 году стоило ему 25 процентных пунктов в рейтинге. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт главы Белого дома.

"У меня (у нас) хорошие показатели по опросам, а экономика находится в лучшем состоянии за все время. Если бы не подстроенная "охота на ведьм" в связи с Россией, они были бы на 25 [процентных] пунктов выше", — заявил Трамп, добавив, что тему вмешательства в выборы демократы используют, чтобы помешать республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на ноябрь.

По итогам опроса общественного мнения, который провели газета The Washington Post и компания ABC, деятельность Трампа на посту лидера страны одобряют 36% американцев, противоположного мнения придерживаются 60% жителей США.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на президентские выборы 2016 года в Штатах ведет с мая 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер. Он предъявил обвинения 19 лицам, включая пятерых американцев, 13 россиян и одного голландца. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.

Трамп и его помощники не раз отвергали подозрения в неправомерных контактах с официальным лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также неоднократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.