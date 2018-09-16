Фото: zondnews.ru

Несколько тысяч человек поучаствовали в акции в защиту русских школ Латвии в центре Риги. Об этом пишет РИА Новости.

Шествие прошло от театра "Дайлес" до памятника Райнису на Эспланаде. Ряд участников держали в руках флаги Латвии и России, а также плакаты с надписями "Руки прочь от наших школ" на русском и латышском языках. В полиции сообщают, что всего на улицы вышли свыше пяти тысяч человек.

Шествие возглавили лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин. В конечной точке, у памятника Райнису, состоялся митинг.

За порядком следили десятки полицейских. Мероприятие прошло спокойно.

В марте сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, согласно которому школы нацменьшинств должны перейти на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября следующего года и завершится 1 сентября 2021-го. Закон предусматривает, что дошкольное обучение будет билингвальным, в начальной школе (с первого по шестой класс) возможно обучение по трем билингвальным моделям, в седьмом-девятом классах на государственном языке должно вестись 80% учебного процесса, а в средней школе (с десятого по 12-й класс) останется лишь латышский язык. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии живет порядка двух миллионов человек, из которых порядка 40% — русскоязычные. В республике лишь государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.