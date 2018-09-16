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Британия не сможет до завершения "Брексита" применить санкции в отношении РФ по "делу Скрипалей". такое заявление сделал министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес перед депутатами британского парламента, пишет "Коммерсант".

Уоллес отметил, что принятую в мае "поправку Магнитского", как и британский закон о санкциях, частью которого она является, нельзя применить до выхода Британии из Евросоюза. Новый закон позволит Лондону создать совершенно новый отдельный от ЕС механизм введения санкций, который будет работать после Brexit.

Отмечается, что чиновник не уточнил, когда именно "поправка Магнитского" может быть применена на практике: после формального выхода Британии из Евросоюза 29 марта следующего года или после переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Таким образом, практическое использование механизма санкций могут отложить максимум на два года. Данный факт вызвал недовольство в парламенте Великобритании.

Лондон 5 сентября назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Британские власти считают, что ими являются Александр Петров и Руслан Боширов. Соединенное Королевство считает их сотрудниками спецслужб России. Сами россияне в интервью RT заявили, что побывали в Солсбери как туристы и собирались посмотреть на главную местную достопримечательность — собор со старинными часами.