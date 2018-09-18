В настоящее время многие компании предлагают свои услуги по перевозке сборных грузов: они обещают индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность решения любых вопросов, четкие сроки доставки. Но только "ГлавДоставка" — одна из немногих, кто безукоризненно следует своим обязательствам перед клиентом.

БЕРЕЖНО, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

"ГлавДоставка" оказывает полный спектр услуг по перевозке грузов различного назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом в любую точку России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, включая паллетную доставку в сетевые магазины нашей страны. К транспортировке принимаются грузы весом от 1 кг до полной машины, железнодорожного вагона и даже грузового самолета.

Выгодная и востребованная услуга от "ГлавДоставки" — попутная доставка грузов: компания предлагает свой грузовой транспорт для догруза по постоянному маршруту Новосибирск–Барнаул, а также маршруты по населенным пунктам Алтайского края, что очень удобно.

Собственный автопарк, позволяющий выполнять забор груза уже в день подачи заявки, отлаженные процессы логистики, персональный менеджер для каждого клиента – все это позволяет компании поддерживать высокий уровень сервиса, помогая своим клиентам минимизировать транспортные расходы и сосредоточиться на развитии бизнеса. "ГлавДоставка" готова взять на себя все вопросы по организации и сопровождению перевозки — от оформления документов до упаковки и погрузки, а клиентам предоставить возможность отслеживать груз на пути всего его следования.

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД И ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Преимущества компании "ГлавДоставка" — собственный склад, где можно хранить вещи, приготовленные для переезда, оборудование, различные товары и материалы, а также выполнение такелажных работ. Специалисты компании – профессионалы своего дела — помогут провести переезд и разгрузку нового оборудования с минимальными затратами, гарантируя полное отсутствие повреждений. Для выполнения такелажных работ, то есть разгрузки и погрузки сверхтяжелых мест ручным способом, "ГлавДоставка" использует современное оборудование: домкраты различной грузоподъёмности, такелажные платформы, монтажно-тяговые механизмы, автокраны и другие специализированные машины, а сотрудники компании подберут именно то оборудование, которое оптимально подходит для конкретной ситуации.

Принцип компании "ГлавДоставка" – индивидуальный подход к каждой категории клиентов. К примеру, для банковских учреждений здесь существует услуга забора банковского оборудования и его хранения на складе, а также организация установки оборудования на новом месте. Для собственников интернет-магазинов будет удобна возможность выдачи товаров со склада компании, помещение и территория которого находятся под постоянным видеонаблюдением и охраной. Для физических и юридических лиц компания предлагает услуги разборки мебели и оборудования, упаковки, погрузки и доставки до склада на хранение. "ГлавДоставка" поможет организовать квартирный и офисный переезд, предоставив весь упаковочный материал, который может потребоваться.

"ГлавДоставка" не просто оказывает все услуги по перевозке грузов: компания стремится сделать каждую доставку максимально удобной и комфортной для клиента, взяв на себя решение любых проблем, сопровождающих грузовые перевозки. Если вы ищете компанию, которая предоставит вам полный спектр услуг по грузоперевозке, обращайтесь в "ГлавДоставку": мы не боимся расстояний и доставляем ваши грузы с любовью в любую точку России и за ее пределы.

"ГлавДоставка"

г. Барнаул, ул. Власихинская, 141, офис 18, склады 2, 5

Тел.: 8(3852)609-993, 8(3852)609-994, 8-983-551-9141, 8-913-210-9993

Сайт