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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
"Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства", — цитирует издание текст телеграммы.
По словам главы государства, сейчас перед тружениками комплекса стоят серьезные задачи, среди которых привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.
Российский лидер подчеркнул важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей среды.
Комментарии
Как-то не вяжутся слова Квакина с фурами и вагонами леса в сторону Китая.
16.09.2018 16:41
Пионер
А для него РФ это то что до Урала, а дальше колонии.