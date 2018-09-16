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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

"Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства", — цитирует издание текст телеграммы.

По словам главы государства, сейчас перед тружениками комплекса стоят серьезные задачи, среди которых привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.

Российский лидер подчеркнул важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей среды.