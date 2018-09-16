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Названы самые вредные кухни мира

, ИА "Амител"
Одной из самых калорийных стала чешская кухня

Фото: ytimg.com

Эксперты составили список мировых стран, чья национальная кухня слишом богата углеводами и жирами, отчего не отличается полезностью. Об этом пишет "Российская газета".

 

Одной из самых калорийных в мире признали чешскую кухню из-за обилия жирной и богатой углеводами пищи. Среди топовых блюд — рулька, кнедлики, маринованные сосиски (утопенцы) и разнообразная сдоба. Все это предлагают запить свежесваренным пивом.

Затем идет США с традиционными бургерами, картошкой фри и запеканками. Также смесь из "самого вкусного, но вредного" пополнили итальянские блюда (пицца), немецкие (бифштексы) и китайские (жареный белый рис), адаптированные под американцев.

Германия с различными сосисками и жирными стейками, Бельгия с гуляшами и пирогами, а также Венгрия с жареными гусиными ножками, наваристой ухой (халасле) и любовью к мучному заняли ведущие позиции в рейтинге нездоровых кухонь.

Из-за известных блюд, вроде жирных похлебок и люля-кебаба, а также сладостей — пахлавы, нуги и десертов из фиников — страны Аравийского полуострова и Ближнего Востока также попали в перечень вредной еды. 

 

Кроме этого, в списке оказались кухни Беларуси (блюда из картофеля), Монголии (жирное мясо и отсутствие овощей), Туркменистана, Киргизии и Казахстана.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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