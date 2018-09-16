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Объем заготовки древесины за первые шесть месяцев текущего года вырос на 9% и достиг 115,4 миллиона кубометров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Рослесхоза Иван Валентик.

"По данным системы ЛесЕГАИС, в первом полугодии 2018 года объем заготовленной древесины в Российской Федерации составил 115,4 млн кубометров и увеличился на 9% в сравнении с соответствующим периодом 2017 года (105,9 млн кубометров)", — приводит агентство его слова.

В целом с момента введения в действие электронной системы учета сделок с древесиной в 2015 году в систему загружено свыше 1,8 миллиона деклараций. Валентик считает, что использование ЛесЕГАИС делает рынок более прозрачным.

Говоря о показателях экспорта пиломатериалов, собеседник агентства отметил, что в прошолм году он вырос на 9,9% до 29,7 млн кубометров, вновь обновив исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 3,99 миллиарда долларов. "Рост фиксируется пятый год подряд и коррелирует с принятием норм лесного законодательства по учету древесины и сделок с ней", — приводит агентство слова Валентика.

Он отметил, что впервые в современной истории РФ, "экспорт продукции первичного лесопиления по объему превысил экспорт необработанной древесины в виде бревен".