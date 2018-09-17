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Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших машин для кругосветных путешествий, сообщает mir24.tv со ссылкой на портал SpeedMe.ru.

Первую строчку в ТОП-5 автомобилей, идеально подходящих для длительных путешествий, занимает Toyota Land Cruiser 200. В плюс этой машине играют высокая проходимость, вместительный салон, мощный двигатель.

Второе место в рейтинге у британского Land Rover Freelander 2. Эксперты отмечают удивительную сбалансированность этой машины, а также высоко оценивают дизельный мотор.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Touareg. Четвертое место у кроссовера Audi Q7, а пятая строчка рейтинга досталась BMW X5.