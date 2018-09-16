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13 человек стали жертвами тропического шторма "Флоренс". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ABC News.

Ранее сообщалось об 11 погибших в результате разгула стихии в Штатах.

Напомним, ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье Америки в пятницу, 14 сентября, и сразу начал ослабевать. В данный момент его статус понижен до шторма. Опасность от ветра сильно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Но все еще сохраняется угроза наводнений, так как шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Сообщается, что свыше 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч человек остались без электричества.