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Бесплатная акция по ранней диагностике заболеваний головы и шеи пройдет в Барнауле с 17 по 21 сентября, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Акция будет проходить в поликлинике краевого онкологического диспансера "Надежда" по адресу: Барнаул, Змеиногорский тракт, 110-к. Обследование пациентов проводится с 08:00 до 15:00 по предварительной записи.

Записаться на скрининг на удобные день и время можно по телефону (3852) 502-909. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В минздраве края уточняют, что при необходимости и по показаниям участники акции в этот же день будут направляться на дополнительные обследования.