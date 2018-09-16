Фото: Андрей Чурилов / vk.com/barneos22

Работы в рамках проекта "Комфортная городская среда" продолжаются в столице Алтайского края. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

Так, в Индустриальном районе в сквере адмирала Кузнецова работы завершены почти на половину (на 45%). Рабочие демонтировали асфальтовое покрытие и убрали старые кустарники. Уже частично установлен бордюрный камень, ведется закладка опор для уличного освещения, идет укладка тротуарной плитки. В сквере предусмотрели установку парковых диванов, урн, обустройство газонов, озеленение, сообщает сайт мэрии.

Кроме этого, на площади Мира в Ленинском районе подходит к концу реконструкция фонтана. Он будет светодинамическим, из двух взаимодополняющих композиций. Пробный запуск фонтана хотят совершить в 20-х числах сентября.

Сквер Химиков подготавливают к реконструкции: территория очищается от зарослей, ведется подготовка к монтажу освещения.

На улице Молодежной уже уложили большую часть тротуарной плитки, осталось установить малые архитектурные формы и обустроить газоны.

Работы на всех объектах, согласно плану, закончатся к концу октября.