Фото: facebook.com

Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский опубликовал снимок "письма" российского лидера Владимира Путина в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера. Об этом пишет РИА Новости.

В обращении сказано, что "Америке нужно больше лидеров, таких как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или "свободных" и "честных" выборов. Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана — наш".

Лидов-Петровский заявил, что фейковое письмо распространяют представители партии демократов.

"Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за вмешательство в свободное волеизъявление граждан. Доказательство — по их стандартам — железнее не бывает", — цитирует агентство топ-менеджера агентства.

Напомним, Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место "российском вмешательстве", заявил, что нет никаких фактов в подтверждение этой версии. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон также заявил, что получил от Путина заверения в том, что столица РФ не вмешивалась в электоральный процесс.

Сам глава российского государства ранее отмечал, что суть вопроса о "вмешательстве в выборы" следует искать во внутренних распрях Соединенных Штатов, и выражал надежду на прекращение расследования о "сговоре" Трампа с РФ и на развитие отношений между странами.