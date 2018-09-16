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Похолодание и дожди ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, на протяжении суток в отдельных районах края будут идти дожди, а в утренние часы местами туман. Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов, а днем столбик термометра повысится до +12...+17 градусов. Напомним, что на выходных дневные температуры в нашем регионе достигали отметки в +20 градусов.

В Барнауле на протяжении суток временами ожидаются небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит от 5 до 7 градусов выше нуля, а днем +12...+14.

В этот день будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Местами ожидаются порывы до 15 метров.