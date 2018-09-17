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Федеральные трассы нашего региона – Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан – готовят к зиме, сообщает Упрдор "Алтай".

В дорожном ведомстве подчеркивают, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком. В данный момент на всей протяженности указанных дорог устраняют повреждения покрытия и выполняют заливку трещин. Из 1223 водопропускных труб больше тысячи уже подготовили к работе в зимних условиях, на 95% завершены работы по очистке лотков, кюветов и быстротоков.

Также формируется запас противогололедных материалов. В частности, заготовлено шесть тысяч кубометров песка, что является требуемым объемом, а также 50% необходимого количества песко-соляной смеси – более 24 тысяч тонн. Для хранения реагентов используют 24 пескобазы, расположенных в среднем через каждые 45 километров. Стопроцентный запас реагентов должен быть заготовлен к 1 ноября.

Вместе с тем сейчас проводится техосмотр и ремонт специализированной дорожной техники. Сейчас в полную готовность приведено уже более половины всего автопарка. Для машин организуют теплые стоянки, а для дорожных рабочих – отапливаемые помещения для отдыха и обогрева.

Начиная с октября дорожники будут дежурить на федеральных трассах круглосуточно. На случай неблагоприятных метеоусловий будут сформированы резервные отряды.