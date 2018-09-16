Воскресенье, 16 Сентябрь, 20:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,28
€ 79,95
458398
13°
Обь
85см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

СМИ рассказали о нарковечеринке "отравителей Скрипалей" в Британии

, ИА "Амител"
Один из постояльцев опознал Петрова и Боширова по опубликованным полицией фотографиям

Фото: RT

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, провели ночь перед атакой в Солсбери, употребляя марихуану и развлекаясь с девушкой легкого поведения. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на газету The Sun и постояльцев гостиницы, где останавливались мужчины.

По данным издания, один из постояльцев отеля заявил, что опознал россиян по снимкам, опубликованным британской полицией. По его словам, за день до отравления из номера, где проживали Петров и Боширов, доносился запах марихуаны, который сильно чувствовался в коридоре. "Было около семи часов вечера", — добавил он.

Свидетель отметил, что позднее в номер к россиянам пришла женщина. Он добавил, что шумная вечеринка продолжалась всю ночь.

Перед тем, как Петров и Боширов покинули гостиницу, у них произошел конфликт с персоналом, добавил собеседник. По его словам, это связано с неподобающим поведением мужчин.

Напомним, 13 сентября канал RT опубликовал интервью с подозреваемыми в отравлении Скрипалей. В нем мужчины опровергли информацию о связи с российской разведкой и рассказали, что в Солсбери они находились с туристическим визитом и хотел посмотреть на местный собор.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
19:47
Серьезный пожар произошел в Бийске 0
19:21
СМИ рассказали о нарковечеринке "отравителей Скрипалей" в Британии 0
18:47
СМИ показали фейковое "письмо Путина" в поддержку конгрессмена из США 0
18:21
Дождь и похолодание ожидают жителей Алтайского края 17 сентября 0
17:49
Благоустройство сквера и реконструкцию фонтана проводят в Барнауле 0
17:22
Число жертв шторма "Флоренс" в США возросло до 13 человек 0
16:50
Объем заготовки древесины в РФ вырос в первом полугодии на 9% 0
16:22
Названы самые вредные кухни мира 0
15:49
Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом РФ 2
15:24
Лондон не сможет до Brexit применить антироссийские санкции 0
14:50
В Риге тысячи людей вышли на акции в защиту русских школ 0
14:24
Трамп назвал расследование Мюллера причиной падения его рейтинга 0
13:49
Живодер изрезал ножом бездомную собаку в Новоалтайске 0
13:22
Опубликовано видео перехвата израильских ракет в Сирии 0
12:51
Боксеры Альварес и Головкин хотят провести третий поединок 1
12:21
Жители Барнаула пожаловались на атаку летучих мышей 0
11:54
Президент Финляндии заявил об отсутствии страха перед Россией 1
11:21
В Минфине Грузии оценили возможный доход от экспорта марихуаны 0
10:48
Красный уровень опасности ввели на юге Китая из-за тайфуна "Мангхут" 0
10:21
СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 0
09:47
Солнечную обсерваторию в США закрыли без объяснения причин 0
09:21
11 километров краевой трассы ремонтируют на Алтае за 130 млн руб 0
08:51
Число жертв шторма "Флоренс" увеличилось до 11 человек 0
08:21
Источник рассказал о найденных фото "Союза" до появления отверстия 0
07:50
Барнаульцев будут доставлять каждые 15 минут на "Кубок чемпионов" 0
07:34
Бывший главный следователь Алтая Долгалев приступил к работе в Хабаровске 0
07:19
Дизайнерскую квартиру с сауной и джакузи продают в Барнауле за 5,5 млн руб. 0
07:03
Карантин объявлен в районном центре в Алтайском крае из-за бешенства 0
06:48
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька 0
06:32
Осень - время веселиться: уморительная фотоподборка 0
06:17
Ветреное воскресенье с дождем ждет жителей Алтайского края 16 сентября 0
06:01
Что стало с купеческой усадьбой, пережившей пожар и революцию в Барнауле 0
23:03
В США назвали стадию обострения конфликта в Донбассе "горячей" 0
22:08
Уроженец Алтайского края дезертировал из воинской части под Брянском 0
21:08
Детям из Армянска продлили каникулы из-за нового выброса химвеществ 0
20:12
Мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Рубцовске 0
19:48
"Сражающийся" с непогодой ведущий из США стал объектом насмешек в сети 0
19:23
Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова 0
18:48
Барнаульский стэндапер пошутил про местную медицину в телешоу 0
18:21
Небольшой дождь и холодная ночь ждут жителей Алтайского края 16 сентября 0
17:48
Спецкомитет WADA предложил исполкому восстановить РУСАДА 0
17:21
Алтайские школьники спасли из воды парня, которому тарзанка оторвала руку 0
16:48
Япония отложила запуск космического грузовика Kounotori7 к МКС 0
16:21
Бельгия передала России подозреваемого в финансировании ИГ 0
15:53
В Минздраве назвали три главных принципа долголетия 1
15:21
В ДНР обвинили западные спецслужбы в убийстве Захарченко 0
14:49
"Мам, перейди по ссылке": телефонные мошенники обокрали жительницу Барнаула 0
14:21
Опрос: 70% россиян считают себя счастливыми 0
13:47
СМИ нашли доказательства причастности Петрова и Боширова к спецслужбам 0
13:22
Специалисты нашли способ взломать любой компьютер за пять минут 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.