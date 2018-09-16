Фото: RT

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, провели ночь перед атакой в Солсбери, употребляя марихуану и развлекаясь с девушкой легкого поведения. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на газету The Sun и постояльцев гостиницы, где останавливались мужчины.

По данным издания, один из постояльцев отеля заявил, что опознал россиян по снимкам, опубликованным британской полицией. По его словам, за день до отравления из номера, где проживали Петров и Боширов, доносился запах марихуаны, который сильно чувствовался в коридоре. "Было около семи часов вечера", — добавил он.

Свидетель отметил, что позднее в номер к россиянам пришла женщина. Он добавил, что шумная вечеринка продолжалась всю ночь.

Перед тем, как Петров и Боширов покинули гостиницу, у них произошел конфликт с персоналом, добавил собеседник. По его словам, это связано с неподобающим поведением мужчин.

Напомним, 13 сентября канал RT опубликовал интервью с подозреваемыми в отравлении Скрипалей. В нем мужчины опровергли информацию о связи с российской разведкой и рассказали, что в Солсбери они находились с туристическим визитом и хотел посмотреть на местный собор.