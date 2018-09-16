Фото: "Инцидент Бийск"

Деревянные сараи загорелись 15 сентября в Бийске около 15:00 на пересечении улиц Трофимова и Ударная. Возле с местом пожара расположены два жилых дома, гаражи и полуразрушенные бараки, пишет "Катунь 24", ссылаясь на паблик "Инцидент Бийск" во "ВКонтакте".

Уточняется, что дым повалил в сторону жилого сектора и маслоэкстракционного завода. Ветренная погода долго мешала потушить пожар.

О пожаре в дежурную часть сообщили в 15:10, а ликвидировали возгорание в 15:30. В тушении пожара принимали участие 11 пожарных и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.