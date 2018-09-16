Воскресенье, 16 Сентябрь, 22:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,28
€ 79,95
456437
12°
Обь
85см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Правительство намерено сдерживать цены на бензин путем увеличения субсидий

, ИА "Амител"
При текущих ценах на нефть это позволит компаниям получить дополнительно 200 млрд руб

Фото: bashinform.ru

Вице-премьер Дмитрий Козак, представители министерств и крупнейших нефтяных компаний в пятницу, 14 сентября, обсудили налоговый маневр в отрасли и ситуацию на рынке нефтепродуктов. По словам представителя Козака Илья Джуса, участники приняли принципиальное решение: изменить расчет одного из ключевых параметров маневра — демпфирующей надбавки, которая влияет на цены на топливо, сказал Джус, пишет РБК.

Надбавку придумали как инструмент сглаживания колебания цен на бензин и дизель внутри РФ, которые сейчас зависят от цен на нефть и курса рубля. Расходы на такое сглаживание решено было разделить поровну между государством и компаниями. В случае роста цен на нефть и ослабления рубля нефтяникам становится выгоднее экспортировать бензин, а на внутреннем рынке по социальным причинам им приходится сдерживать цены. Попытка нефтяников увеличить внутренние цены вслед за экспортными в мае закончилась регулированием со стороны кабмина и разработкой долгосрочных мер, включая введение с 2019 года демпфирующей надбавки.

Был решено, что если нетбэк (экспортная цена топлива минус расходы на транспорт и пошлину) превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяники получат половину выручки, которую они не дополучили, поставляя топливо на внутренний рынок, а не на экспорт. На эти деньги снизят закупку валюты и трансфер в ФНБ, предусмотренный бюджетным правилом, объяснял директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Законом о налоговом маневре (заработает со следующего года) условная цена внутреннего рынка была установлена 56 тысяч рублей за тонну бензина и 50 тысяч рублей за тонну дизеля. 14 сентября эти цены решено было снизить на 5600 и 5000 рублей соответственно, объяснил представитель вице-премьера. Это означает, что дополнительная выручка, часть которой смогут получить нефтяники, вырастет. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов заявил, что дополнительные доходы нефтяников от изменения индикативной цены составят 200 миллиардов рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
22:09
Назван популярнейший бензин в России 0
21:07
Более 110 человек пострадали из-за тайфуна "Мангхут" в Гонконге 0
20:13
Правительство намерено сдерживать цены на бензин путем увеличения субсидий 0
19:47
Серьезный пожар произошел в Бийске 0
19:21
СМИ рассказали о нарковечеринке "отравителей Скрипалей" в Британии 0
18:47
СМИ показали фейковое "письмо Путина" в поддержку конгрессмена из США 0
18:21
Дождь и похолодание ожидают жителей Алтайского края 17 сентября 0
17:49
Благоустройство сквера и реконструкцию фонтана проводят в Барнауле 0
17:22
Число жертв шторма "Флоренс" в США возросло до 13 человек 0
16:50
Объем заготовки древесины в РФ вырос в первом полугодии на 9% 0
16:22
Названы самые вредные кухни мира 0
15:49
Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом РФ 2
15:24
Лондон не сможет до Brexit применить антироссийские санкции 0
14:50
В Риге тысячи людей вышли на акции в защиту русских школ 0
14:24
Трамп назвал расследование Мюллера причиной падения его рейтинга 0
13:49
Живодер изрезал ножом бездомную собаку в Новоалтайске 0
13:22
Опубликовано видео перехвата израильских ракет в Сирии 0
12:51
Боксеры Альварес и Головкин хотят провести третий поединок 1
12:21
Жители Барнаула пожаловались на атаку летучих мышей 0
11:54
Президент Финляндии заявил об отсутствии страха перед Россией 1
11:21
В Минфине Грузии оценили возможный доход от экспорта марихуаны 0
10:48
Красный уровень опасности ввели на юге Китая из-за тайфуна "Мангхут" 0
10:21
СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 0
09:47
Солнечную обсерваторию в США закрыли без объяснения причин 0
09:21
11 километров краевой трассы ремонтируют на Алтае за 130 млн руб 0
08:51
Число жертв шторма "Флоренс" увеличилось до 11 человек 0
08:21
Источник рассказал о найденных фото "Союза" до появления отверстия 0
07:50
Барнаульцев будут доставлять каждые 15 минут на "Кубок чемпионов" 0
07:34
Бывший главный следователь Алтая Долгалев приступил к работе в Хабаровске 0
07:19
Дизайнерскую квартиру с сауной и джакузи продают в Барнауле за 5,5 млн руб. 0
07:03
Карантин объявлен в районном центре в Алтайском крае из-за бешенства 0
06:48
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька 0
06:32
Осень - время веселиться: уморительная фотоподборка 0
06:17
Ветреное воскресенье с дождем ждет жителей Алтайского края 16 сентября 0
06:01
Что стало с купеческой усадьбой, пережившей пожар и революцию в Барнауле 0
23:03
В США назвали стадию обострения конфликта в Донбассе "горячей" 0
22:08
Уроженец Алтайского края дезертировал из воинской части под Брянском 0
21:08
Детям из Армянска продлили каникулы из-за нового выброса химвеществ 0
20:12
Мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Рубцовске 0
19:48
"Сражающийся" с непогодой ведущий из США стал объектом насмешек в сети 0
19:23
Юрий Бутусов станет главным режиссером Театра Вахтангова 0
18:48
Барнаульский стэндапер пошутил про местную медицину в телешоу 0
18:21
Небольшой дождь и холодная ночь ждут жителей Алтайского края 16 сентября 0
17:48
Спецкомитет WADA предложил исполкому восстановить РУСАДА 0
17:21
Алтайские школьники спасли из воды парня, которому тарзанка оторвала руку 0
16:48
Япония отложила запуск космического грузовика Kounotori7 к МКС 0
16:21
Бельгия передала России подозреваемого в финансировании ИГ 0
15:53
В Минздраве назвали три главных принципа долголетия 1
15:21
В ДНР обвинили западные спецслужбы в убийстве Захарченко 0
14:49
"Мам, перейди по ссылке": телефонные мошенники обокрали жительницу Барнаула 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.