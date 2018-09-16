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Вице-премьер Дмитрий Козак, представители министерств и крупнейших нефтяных компаний в пятницу, 14 сентября, обсудили налоговый маневр в отрасли и ситуацию на рынке нефтепродуктов. По словам представителя Козака Илья Джуса, участники приняли принципиальное решение: изменить расчет одного из ключевых параметров маневра — демпфирующей надбавки, которая влияет на цены на топливо, сказал Джус, пишет РБК.
Надбавку придумали как инструмент сглаживания колебания цен на бензин и дизель внутри РФ, которые сейчас зависят от цен на нефть и курса рубля. Расходы на такое сглаживание решено было разделить поровну между государством и компаниями. В случае роста цен на нефть и ослабления рубля нефтяникам становится выгоднее экспортировать бензин, а на внутреннем рынке по социальным причинам им приходится сдерживать цены. Попытка нефтяников увеличить внутренние цены вслед за экспортными в мае закончилась регулированием со стороны кабмина и разработкой долгосрочных мер, включая введение с 2019 года демпфирующей надбавки.
Был решено, что если нетбэк (экспортная цена топлива минус расходы на транспорт и пошлину) превысит условную цену внутреннего рынка, нефтяники получат половину выручки, которую они не дополучили, поставляя топливо на внутренний рынок, а не на экспорт. На эти деньги снизят закупку валюты и трансфер в ФНБ, предусмотренный бюджетным правилом, объяснял директор департамента Минфина Алексей Сазанов.
Законом о налоговом маневре (заработает со следующего года) условная цена внутреннего рынка была установлена 56 тысяч рублей за тонну бензина и 50 тысяч рублей за тонну дизеля. 14 сентября эти цены решено было снизить на 5600 и 5000 рублей соответственно, объяснил представитель вице-премьера. Это означает, что дополнительная выручка, часть которой смогут получить нефтяники, вырастет. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов заявил, что дополнительные доходы нефтяников от изменения индикативной цены составят 200 миллиардов рублей.
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