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Не менее 111 человек пострадали в Гонконге из-за тайфуна "Мангхут", обрушившегося на южное побережье Китая. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на RTHK.

Эпицентр циклона прошел в непосредственной близости от мегаполиса. В результате разгула стихии на КНР обрушились тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 175 километров в час, который валил деревья, строительные леса и выбивал в домах стекла.

Из прибрежных районов, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуировали сотни жителей. Учебные заведения, офисы и торговые точки в Гонконге не работают. В городе парализовано транспортное сообщение, а в международном аэропорту Чек Лап Кок отменили около 900 авиарейсов.

В одном из округов административного района Китая очевидцы даже засняли природное явление, напоминающее торнадо.

Несмотря на то что тайфун стал постепенно отдаляться от Гонконга, метеорологическая служба сохранила в силе максимальный уровень штормпрогноза. Специалисты отмечают, что в ближайшие часы тайфун устремится в глубь материкового Китая со стороны западной провинции Гуандун.