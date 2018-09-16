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Больше всего россиян заправляют свои автомобили бензином АИ-95. Об этом гласят данные опроса агентства "Автостат", пишет РИА Новости.
Данным видом топлива пользуется почти каждый второй респондент - 49,3% из 16 тысяч опрошенных.
На втором месте по популярности оказался бензин АИ-92 — 30% голосов. Бензин АИ-98 заливают в бак своего авто 4,6% участников опроса.
В целом 84% россиян используют бензин для заправки своих машин. Чуть больше 10% респондентов передвигаются на машине с дизельным двигателем, 3,3% заправляют авто пропаном, а еще меньше процента опрошенных ездят на метане.
"Другие виды топлива" используют 1,3% участников голосования.
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