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Растения могут передавать данные об опасности с помощью системы, которая напоминает нервную систему животных. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статью американских и японских исследователей в журнале Science.

Специалисты определили, что при повреждении листка растения стебель и листья "узнают" об этом из-за изменения количества кальция. Ученые создали в лаборатории молекулярный сенсор, который обнаруживает флуоресцентное вещество, реагирующее на содержание кальция.

В ходе исследования также было отмечено увеличение и уменьшение уровня кальция у растений в разных условиях. Ученые считают, что эти изменения создают импульсы, которые передаются от одного нейрона к другому и оповещают об опасности.