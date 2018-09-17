Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко в Facebook заявил о своем недовольстве итогами голосования во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске. Он заявил о фальсификациях при подсчете голосов на выборах и намерении оспорить итоги голосования в суде.

Ранее при подсчете голосов Ищенко лидировал. Отрыв между ним и временно исполняющим обязанности губернатора края Андреем Тарасенко составлял до 8 процентов. Утром 17 сентября при подсчете 99,03 процента бюллетеней во втором туре выборов главы региона врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обогнал своего соперника на 0,5 процента и набрал 49,02 процента голосов. Такие данные появились на сайте ЦИК.

Ищенко заявил, что объявляет бессрочную голодовку, и пригласил прийти своих друзей и сторонников.

Представители избиркома Приморья сообщили, что от сторонников Ищенко поступали жалобы на результаты выборов в этих городах. В настоящее время они проверяются, сообщает "РИА Новости".