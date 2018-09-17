Отец Бутиной рассказал об унизительных обысках дочери в тюрьме

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал журналистам об унизительных обысках с полным раздеванием в тюрьме, где содержится его дочь, и сильном психологическом давлении, пишут "Известия".

Бутин заявил, что Мария лишена личных вещей, связи, медицинского обслуживания и нормального питания. Также ее более двух месяцев не выпускают на прогулку и не дают видеться со священником.

"В тюрьме Александрии сначала ее 12 часов продержали без пищи и сна с включенным светом. Затем к ней применили режим так называемой "административной сегрегации", — рассказал Бутин.

По его словам, у дочери изъяли все вещи и предметы личной гигиены, а также документы, переданные ей адвокатами для проработки позиции защиты.

Он также отметил, что в этой тюрьме условия лучше, ей оказывается медицинская помощь: у девушки обострился артрит, из-за "информационного вакуума" психологическое состояние Марии очень тяжелое.

Валерий с ужасом вспоминает 16 июля, когда из новостей узнал об аресте дочери. Впервые после этого он смог услышать ее лишь через две недели. По его словам, Бутина училась в магистратуре Американского университета в Вашингтоне по направлению "международные отношения" и в мае с отличием его окончила.

"Арест Марии связан с внутриполитическими проблемами в США", — отметил отец.

Адвокат Бутиной организовал фонд для финансирования юридической защиты Марии — mariabutinafund, который с 14 сентября начал работать в России.