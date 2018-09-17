В районе станицы Ленинградской в Краснодарском крае пассажирский автобус врезался в дерево, в результате пострадали 19 человек, сообщает LIFE.

Шесть из 19 находятся в состоянии средней тяжести, еще у 13 ушибы. Согласно предварительной информации, всего в транспорте было около 40 человек.

Подробности произошедшего устанавливаются. Сообщается, что автобус был междугородний и направлялся в Ярославль. По предварительным данным, на т-образном перекрестке водитель рейсового автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство врезалось в дерево.