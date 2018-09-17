Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Согласно отчету агентства "АВТОСТАТ", к июлю 2018 года россияне зарегистрировали 576,5 тыс. легковых машин из КНР.
Эксперты составили ТОП-10 самых распространенных в России автомобилей китайских брендов. Лидером рейтинга стал кроссовер Chery Tiggo, который разошелся тиражом более 56 тысяч экземпляров.
На втором месте оказался бюджетный внедорожник Great Wall Hover H3, чьи продажи подошли к 52 тысячам авто.
Третье и четвертое места достались Lifan X60 (51 тысяча машин) и Lifan Solano (49 тысяч автомобилей).
Пятую строчку занимает хэтчбек Geely MK с показателем 44,5 тысячи проданных авто.
Также в список вошли Great Wall Hover H5, Geely Emgrand, Chery Amulet, Chery Bonus/Very и Lifan Smily.
Комментарии
Телефоны, стиральные машины, холодильники, термосы, кастрюли, одежда, рюкзаки, сумки, Автомобили.....
А где Российское ?
что за рынок такой в России?
наверное рынок сбыта