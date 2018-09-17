В штабе врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заявили о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона, сообщает "Интерфакс".
"Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 тыс., Уссурийск тоже несколько тысяч", — сообщил журналистам представитель штаба.
По данным штаба, коммунисты препятствовали работе избиркомов в крупных городах Приморья.
"Представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов. По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Это шло до утра, особенно в крупных городах. Они не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, когда комиссия нормально начала работу, выяснилось, что очень много бюллетеней оказались, которые они называли недействительными, нормальными, поэтому пошел такой отрыв к утру", — отметил представитель штаба врио губернатора.
Как сообщалось ранее, кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.
Наблюдатели Общественной палаты Приморского края не зафиксировали нарушений на прошедших в Приморье выборах главы региона.
По результатам обработки 99,10% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко — 48,06%.
Комментарии
Это что новенькое ..... представители власти жалуются на подвоз и скупку голосов и наверно это все замутило КПРФ ?
Т.е. фальсификация выборов в некоторых городах региона, норм,а тут какой то подкуп узрели?
приморские партизаны гадят
Там как раз подтасовали за Тарасенко. Жители голосовали против - это факт. Поэтому, с трудом натянули 1% разницы. Почти все как у нас. Только у нас коммуняк не было, а если бы были, то ситуация была бы один в один.
Так жители Приморья воочию видят разницу между своей жизнью и жизнью соседей-коммунистического Китая.
А если жители Приморья вдруг захотят провести референдум о присоединении к Китаю - это будет нарушением Конституции РФ?
Кстати, появилась такая мысля - если Путин отдаст Курилы, то ему зачтут Крым.
Так и у нас тихим сапом натянули 50 с небольшим, а коммунистов заранее нейтрализовали, во избежании дальнейших осложнений. Вот сегодня и банкет.
Наши коммунисты сами себя нейтрализовали. А был реальный шанс. Но они его упустили.
17.09.2018 10:54
- гость -
Учения "Восток-2018" для этого и были проведены ...
выяснилось, что очень много бюллетеней оказались, которые они называли недействительными, нормальными, поэтому пошел такой отрыв к утру
))
После подсчета 95% процентов протоколов избирательных комиссий Ищенко опережал конкурента почти на 6% голосов. К 97% разрыв сократился до 3% голосов — у Ищенко было 50,37%, у Тарасенко 47,11%. После этого сайт ЦИК несколько часов не обновлялся, а затем дал результаты подсчета 99% протоколов — лидер сменился врио губернатора обыгрывал конкурента с результатом 49,02% против 48,56%. А после подсчета 99,16% разрыв увечился до 1,5 процентов.
после этого 10% бюллетеней в переносных ящиках как-то немного смущают ))
.... все сидят, выпивают, в карты играют. Присмотрелся - в очко режутся! Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20. Я ему: "Покажи!" А он - мне: "Мы, джентльмены, верим на слово". Вот тут-то мне как поперло, как поперло...
Участвовать в выборах с нашей властью, это как играть в карты с шулером.
Играть можно - выиграть никогда.