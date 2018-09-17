В штабе врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заявили о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона, сообщает "Интерфакс".

"Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 тыс., Уссурийск тоже несколько тысяч", — сообщил журналистам представитель штаба.

По данным штаба, коммунисты препятствовали работе избиркомов в крупных городах Приморья.

"Представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов. По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Это шло до утра, особенно в крупных городах. Они не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, когда комиссия нормально начала работу, выяснилось, что очень много бюллетеней оказались, которые они называли недействительными, нормальными, поэтому пошел такой отрыв к утру", — отметил представитель штаба врио губернатора.

Как сообщалось ранее, кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.

Наблюдатели Общественной палаты Приморского края не зафиксировали нарушений на прошедших в Приморье выборах главы региона.

По результатам обработки 99,10% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко — 48,06%.