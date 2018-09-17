Пассажирский автобус опрокинулся в Алтайском крае

В Алтайском крае в ночь на понедельник, 17 сентября, на 101-м километре автодороги "Павловск-Ребриха-Буканское" Мамонтовского района опрокинулся пассажирский автобус, сообщает ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок", — говорится в сообщении.

В ГУ МВД произошедшее описывают так: "По предварительным данным, 17 сентября в 01 часов 40 минут на 102 километре автомобильной дороги Павловск – Ребриха – Буканское, в двух километрах от села Буканское, мужчина 1966 года рождения, управляя автобусом Setra S215HD, не справился с управлением, выехал на левую обочину и допустил опрокидывание в кювет. В автобусе находилось 42 пассажира. В результате ДТП 15 пассажирам с ушибами и ссадинами тела была оказана медицинская помощь в Центральной районной больнице села Мамонтово".

В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы силы и средства РСЧС в количестве 34 человек и 14 единиц техники.

Движение на автодороге не перекрывалось.