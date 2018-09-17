Генсек НАТО заявил о коллективном ответе на кибератаки России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны североатлантического альянса могут принять решение о применении статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае серьезных кибератак в отношении союзников со стороны России, сообщает "Интерфакс".

В интервью медиапорталу Axios в ответ на вопрос ведущего: "Может ли российская кибератака привести к применению статьи пятой" Столтенберг сказал: "Не автоматически, это будет зависеть от характера кибератаки".

Он отметил, что еще несколько лет назад НАТО приняло решение, допускающее применение пятой статьи устава в случае серьезных кибератак.

"Это касается не только атак с применением обычных вооружений, но и кибератак", — пояснил он, добавив при этом, что "важным является то, что мы четко заявили о возможности в случае необходимости применения статьи 5-й и что одновременно мы укрепляем нашу кибероборону".

Статья 5 устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов будет рассматриваться как нападение на них в целом, и они имеют право на коллективную оборону.