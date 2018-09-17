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Запуск отопления в Барнауле займет порядка двух недель, сообщает пресс-служба алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

Энергетики отмечают, что после подписания главой краевой столицы постановления о начале отопительного сезона первым делом тепло будет подано в социальные учреждения. Жилые дома будут подключать к ресурсу по заявкам собственников.

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александра Гросса, при условии технической готовности зданий к отопительному периоду и постепенной подачи заявок на подключение, запуск отопления в зоне ответственности СГК займет порядка двух недель.

"В предыдущие годы, когда документ о начале отопительного периода подписывали с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне +8 градусов Цельсия, отопление запускали массово для всех. Это приводило к провалам гидравлических режимов, и возникали ситуации, когда дом к отоплению подключен, а на деле тепла еще нет. Сейчас этот процесс проходит более плавно. Потребители подключаются по мере необходимости: кто-то раньше, кто-то чуть позже", — объясняет Александр Гросс.

Сейчас магистральные тепловые сети уже заполнены теплоносителем и поставлены на циркуляцию. Энергетики готовы начать подключение города к теплу.