Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о роли США

Задержанный по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко знал о подготовке теракта в донецком кафе "Сепар" и рассказал о взрывном устройстве, сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, назвавшегося Александром Подгореловым, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Его тестирование проходило в Киеве в районе Бессарабского рынка. Особенностью его является сигнал передатчика, который передается на расстоянии 1,5-2 км через любые препятствия, в том числе и толстые бетонные системы, и не глушится.

Мужчина заявил, что ранее у СБУ такого оборудования не было. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч.

Ранее подозреваемый в покушении на главу ДНР рассказал о том, как его завербовали, и о подготовке к теракту в ресторане.

Врио главы республики Денис Пушилин заявил, что к организации убийства Захарченко причастны западные спецслужбы.