Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон" до того, как будет наведен "порядок" в алкогольной отрасли, сообщает "РИА Новости".
"Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного "сухого закона" на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны. Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья", — говорится в письме Милонова Скворцовой.
Он также предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественного спиртного. Данные меры, по его словам, следует принимать "сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным "королям", наживающимся на здоровье нашей нации".
Милонов заявил, что в последние годы потребление алкоголя в нашей стране остается на опасно высоком уровне.
"Мало того, качество потребляемого алкоголя не всегда отвечает утвержденным стандартам качества и безопасности. С сожалением можно констатировать, что по ряду косвенных признаков в нашей стране наблюдается эпидемия алкоголизма. К бутылке" тянутся не только взрослые, но даже дети — на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры", — подчеркнул Милонов.
Он сослался на статистику, согласно которой за последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз: "Особенно страдает от "зеленого змия" сельская местность и аграрные регионы — целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка, который случился в 90-е годы, последствия которого мы только еще преодолеваем".
Милонов отметил, что прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объемов потребления алкоголя (около 18 литров спирта на душу населения, включая детей, по данным статистики на 2018 год) не было.
"Прошу вас рассмотреть данное предложение и, в случае разделения моей обеспокоенности, совместно приступить к разработке правовых механизмов по спасению нашей страны от алкогольного заговора", — заключил он.
Комментарии
Дурак однако... Запретный плод всегда сладок...Не запретами надо...
А запретить варку наркоты в квартирах многоэтажек депутат не хочет? Все города провоняли ядовитыми испарениями.
А понять, почему народ пьёт и устранить причину, не? Хотя о чём это я...
Эти деб илы в думе кроме как запретить ничего путного предложить не могут...Нужно создавать рабочие места, тогда и пить будут меньше, но на это ума у слуг народа нет...
Литр виски на 3-х в выходные, это же для сосудов полезно!
губит людей не пиво... губит людей вода...
" экономического упадка, который случился в 90-е годы "
Т.е. сейчас по мнению Милонова экономического упадка нет? Ну, да. Понятно.
Одним сухим законом научили делать, продавать и пить суррогатный алкоголь - не истребили страну - добить желают.
прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объемов потребления алкоголя (около 18 литров спирта на душу населения, включая детей, по данным статистики на 2018 год) не было
Так и такого упадка не было! Где это видано, в какой стране-гондурасе, чтобы пачками банкротили заводы и на их месте открывали с помпой торгово-развлекательные центры, чтобы варварски вырубались леса и на их месте строились дворцы для чиновной знати, чтоб в полях хозяйничали китайцы, чтоб на селе закрывались школы и больницы, а дороги зарастали бурьяном? Чтобы вор, нагло глядя в глаза нищей бабушке, с улыбкой советовал как-нибудь "держаться"... Да разве ж сможет русский мужик спокойно смотреть на все это? Вот потому и пьют по-черному: от безысходности, от отчаяния. Но разве Милонову это объяснишь?!
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон" до того, как будет наведен "порядок" в алкогольной отрасли
Господин Милонов анализ экономики сделал прежде чем сухой закон вводить?
Экономика алтайского края , например, держится на производстве и продаже алкоголя в большей степени, судя по опубликованной статистике...
Был уже у нас один сухой закон от Горбачев, привел к распаду Союза....
17.09.2018 12:21
- гость -
Так и такого упадка не было! Где это видано, в какой стране-гондурасе, чтобы пачками банкротили заводы и на их месте открывали с помпой торгово-развлекательные центры, чтобы варварски вырубались леса и на их месте строились дворцы для чиновной знати, чтоб в полях хозяйничали китайцы, чтоб на селе закрывались школы и больницы, а дороги зарастали бурьяном? Чтобы вор, нагло глядя в глаза нищей бабушке, с улыбкой советовал как-нибудь "держаться"... Да разве ж сможет русский мужик спокойно смотреть на все это? Вот потому и пьют по-черному: от безысходности, от отчаяния. Но разве Милонову это объяснишь?!