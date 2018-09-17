Бикини из изоленты показали в США на Неделе моды

Коллекция купальников из клейкой ленты стала настоящей сенсацией на очередном показе мод в рамках Недели моды в Нью-Йорке, сообщает "Пятый канал".
В рамках New York Fashion Week на подиум вышли более десяти моделей, чьи голые тела прикрывала только изолента всевозможных цветов.
Автор этой коллекции — Джоэл Альварес. По его словам, он категорически против того, чтобы его называли дизайнером или модельером. Вместо этого он представляется художником или фотографом.
Альварес рассказал, что идея украсить женское тело липкой лентой возникла у него во время очередной фотосессии в 2008 году, когда он искал замену боди-арту. Результат экспериментов превзошел все ожидания, и его заметили в индустрии моды и дизайна.
Во время шоу показали процесс создания бикини.
Комментарии
раньше я был электромонтером, а теперь я дизайнер,
а ей не холодно?!......
главное сдирать нужно одним махом сразу...вжуххх
когда уже в Барнаул дойдет мода?
так то дамам которые будут носить такой "купальник" нужно это... сбривать таМ.
а то крайне болезненно снимать "купальник". да и от контактов с водой и солнцем....может конфуз произойти...отклеится...элемент. такто красивый и целомудренный.
теперь я понял что значит
-голь на выдумку хитра..
когда уже в Барнаул дойдет мода?
когда тут лето будет круглый год, пальмы, морЭ
то есть в процессе купания не дай бог захотеть по нужде
14-37
У меня изолента цветная есть. И скотч серебряный. Брей мохнатку. Завтра начнем)))
бюджетненько. Но на один раз красота такая.
Тут что бенефис местных дипломированных петросянов?
в процессе купания не дай бог захотеть по нуждевсе анатомические отверстия не заделаны
.
И скотч серебряный что по металлу