Бикини из изоленты показали в США на Неделе моды

Коллекция купальников из клейкой ленты стала настоящей сенсацией на очередном показе мод в рамках Недели моды в Нью-Йорке, сообщает "Пятый канал".

В рамках New York Fashion Week на подиум вышли более десяти моделей, чьи голые тела прикрывала только изолента всевозможных цветов.

Автор этой коллекции — Джоэл Альварес. По его словам, он категорически против того, чтобы его называли дизайнером или модельером. Вместо этого он представляется художником или фотографом.

Альварес рассказал, что идея украсить женское тело липкой лентой возникла у него во время очередной фотосессии в 2008 году, когда он искал замену боди-арту. Результат экспериментов превзошел все ожидания, и его заметили в индустрии моды и дизайна.

Во время шоу показали процесс создания бикини.