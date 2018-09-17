Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, рассказала в интервью "Коммерсанту", что решила сменить род деятельности еще три года назад, и выйти на новое рабочее место — зампредом во Внешэкономбанке (ВЭБ) — она может уже на этой неделе.

"Прошлой осенью я сказала Дмитрию Медведеву, что после завершения нового политического цикла — избрания президента и утверждения нового состава правительства — хотела бы сменить род деятельности и попробовать себя вне пределов госслужбы. Так и произошло", — рассказала Тимакова.

"В первый раз о том, чтобы сменить род деятельности и попробовать себя в чем-то, кроме госслужбы, я начала думать года три назад. Это было связано с тем, что к этому моменту была отлажена работа в правительстве, куда Дмитрий Анатольевич перешел в 2012 году. Был практически заново отстроен департамент пресс-службы, референтура. В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала. Но одно дело — подумать о принятии решения, другое дело — начать действовать", — отметила Тимакова.

Как отмечается, в ВЭБ пресс-секретарю премьера предложили помимо GR (Government Relations — отношения с властью) и корпоративной благотворительности также отвечать за городскую культуру.

Тимакова также рассказала, что самым трудным периодом на ее посту стали боевые действия в Грузии в августе 2008 года: "Я не спала, мне звонили корреспонденты телеканалов и агентств, рассказывали, что происходит. Несколько суток было бессонной работы: совещания проходили в том числе и ночью. Это было очень сложное время".