Фото: Павел Янковский
Лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра Павел Янковский (баритон) выступит на торжественной церемонии вступления в должность губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которая проходит 17 сентября в Молодежном театре Алтая.
Как следует из данных на сайте госзакупок, Государственная филармония Алтайского края заплатит за выступление артиста 180 тысяч рублей. Церемония начнется в 10 часов. Главе региона вручат удостоверение об избрании губернатором на выборах 9 сентября. Виктор Томенко зачитает текст присяги.
Павел Янковский родился в Беларуси в 1979 году. Окончил музыкальное училище г. Барановичи по классу хорового дирижирования. С 2010 года — ведущий солист одного из крупнейших театров мира Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В течение пяти сезонов исполнил 17 различных ролей. Также гастролировал в США и Великобритании с концертными программами. Успешно выступает за рубежом в различных оперных постановках.
Комментарии
А нельзя провести эту церемонию без праздничных мероприятий? Денег в казне много что ли?
а без песенок никак нельзя было обойтись? с этим надеванием короны и так полгорода в пробки на ровном месте засунули
как пройти на инагурацию ?
начинается "красивая жизнь" за счет бюджета!
танцуют все?
В европах пусть руководители летают гражданскими авиарейсами да на простых авто катаются. Лошары
Чем недовольны, пусть споет и заработает. Это крестьянам платить не принято в этой стране.
Чё злые такие?
Началооось! Новенький, голодненький до роскоши губернатор! Поздравляю!
Раньше были первые секретари, и власти у них было на порядки больше, чем у какого-то там губернатора. Но что-то они себе инаугураций не устраивали и из Москвы не выписывали себе артистов за казённый счёт.
Освоение бюджета Алтайского края начато! 180 тысяч на певца, при том что в это же самое время идут сборы на больных детей по копейкам на дорогостоящие операции...
- Да просто денег нет! Ну вы держитесь тут, и всего вам доброго!
Как на день города так бокс. а на инаугурацию баритон. почему не на оборот. очень было бы символично.
С днем города прокатили, все деньги ушли на выборы и инагурацию...
Освоение бюджета Алтайского края начато! 180 тысяч на певца, при том что в это же самое время идут сборы на больных детей по копейкам на дорогостоящие операции...
Кстати про сборы...С 18.09.2018 Билайн вводит плату 2,5 рубля за смс на короткие номера. А именно на эти короткие номера и отправляются спасительные смс. Гореть в аду владельцам билайна.
При чём здесь бюджет! Это филармония платит, приглашает артиста... А филармония продаёт зрителям билеты на вечерние представления ценой до 3,5 тыс каждый... по их же отчётным документам
Билайн зарабатывает, собаки лают, караван идет.
Вспомните, еще недавно были тарифы по 100-200 рублей.
Сейчас за 350-400.
Всякие грабительские опции "50 минут за 50 рублей", включая внутрисеть.
И вечно навязываемые подписки, по 30 рублей в день тырят, и убеждают что SIM-карты сигнализации (оформленная на физлицо) сама шарилась в интернете и подписалась на развлекательный контент.
и убеждают что SIM-карты сигнализации (оформленная на физлицо) сама шарилась в интернете и подписалась на развлекательный контент.
слышал такую же историю, только там ворота действующим юзером инета были)
Бюджет здесь при том, что приглашение певца проводилось через процедуру госзакупки, соответственно за бюджетные средства, при этом заказчиком выступила Краевая филармония.
А дайте мне сто грамм Столичной,я вам песенку спою.
слышал такую же историю, только там ворота действующим юзером инета были)
У отца на Билайне кнопочная нокиа без интернета подписалась на сайт армянских знакомств.
О сотовых операторах. Да, цены на сотовую связь вопреки логике и здравому смыслу продолжают расти. Всеми операторами введены так называемые пакетные тарифы с включенными минутами, гигабайтами и смс-ками. При этом, в условиях тарифа как правило написано, что внутрисетевые звонки бесплатны. Но это на самом деле полный обман - внутрисетевые звонки так же расходуют общий объем включенных минут, и по истечении пакета подключается дополнительный объем за дополнительные деньги.
А вы как хотели то с сотовиками. Они должны были отменить роуминг давно . Сделали ?
Сначала не сделали, а подняли стоимость услуг в 2-3 раза. И только после этого отменили роуминг.
Все указы нашего правительства народ оплачивает своим карманом.
По идее, услуги сотовой связи в условиях конкуренции и развитии технологий должны только дешеветь. А на деле - сотовые операторы держат одинаковые цены и постепенно и по-хитрому их повышают. Видимо, речь идет о картельном сговоре. Но этого мы не узнаем...
Все указы нашего правительства народ оплачивает своим карманом.
Роуминг это копейки. Один фиг сейчас все по IP бегает, нет разницы, в соседний дом звонить или в Магадан.
Закон Яровой мы все оплачиваем. Чтобы все наши разговоры, СМС, интернет-трафик хранились для спецслужб. Вот сюда сумасшедшие миллиарды ввалить надо.
Певец - это только начало. А обновить мебель в кабинете? А автопарк? А новым замам тоже самое? Эти важные мероприятия необходимо провести в кратчайшие сроки.
Хватит ныть!
Вот были бы все такие пофигисты к комфорту как я.
Имею возможность купить авто за лимон, а езжу на японке за 250 тыщ.
А нафига дороже, если эта возит и голову не греет?
Чувствую, пора мне в Европу правителем
ну вот, а для пенсов денег не оказалось
Денег в казне много что ли?
видно что много
Хватит ныть, 150 тыщ пожалели.
Для них это - как для вас спички купить.
Вертолетные площадки за сотни миллионов, вот их масштаб.
Перекресток Ленина х Матросова под сотку вылезет, при этом ничего не изменится с пробками, как упиралось в 1-полосную Малахова, так и будет упираться - вот где деньги пилятся и создается иллюзия работы.
В туркластер миллиарды (а сами бы они поехали в Барнаул в турпоездку? нет? странно!).
Продолжать можно долго.
...как упиралось в 1-полосную Малахова...
следует читать как:
...как упиралось в 1-полосную Матросова...
А банкет где будет и в какую сумму обойдётся?
Милославский постепенно заводит публику, а затем Иван Васильевич приказывает:
-Танцуют все!
А чем кластеры плохи? Мед-кластер, тур-кластер. Эти клестеры вообще золотая жила! Думаю, В.П.Томенко следует продолжить клестерные традиции края - создать какой-нибудь культ-кластер, или уч-кластер с разработкой программ 90х90, 90х60х90 и 100500х100500
17.09.2018 11:14
- гость -
о, точняк! 100х500 ))
У нас и так все работает по программе Программы 100х500
100 на материалы и зп работягам, 500 себе за управление
Подсчитал как-то на досуге. 1 сантиметр ремонта дорог в Алтайском крае стоит 11 с копейками тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Размер МРОТ за 1 сатиметр! То есть, многие люди месяц горбатятся за стоимость ремонта 1см дорог!
17.09.2018 11:24
- гость -
Которые весной, когда снег сойдёт, окажутся снова в ямах.
Уточняю, не сантиметр - метр конечно
Уточняю, не сантиметр - метр конечно
С сантиметром как то лучше выглядел расчёт.
Да с метром тоже пойдет. Вы только вдумайтесь - за 1м дорог 11 тысяч рублей!!! Люди за такие деньги месяц горбатятся, а тут за 1 метр 11 тысяч!)))
Гореть в аду владельцам билайна.
они давно там горят, подключая без согласия услуги и списывая деньги
А на деле - сотовые операторы держат одинаковые цены и постепенно и по-хитрому их повышают. Видимо, речь идет о картельном сговоре. Но этого мы не узнаем...
а ФАС то что молчит?
а ФАС то что молчит?
А ему оплатили только за молчание.
Ого, что-то новенькое от пресслужбы. Все заметили как коменты плавно съехали с певца на Билаин? Молодцы. Учатся потихоньку работать. Наверно Ирину, Александра и прочих ботов по увольнял, набрал профи. Я давно это ему советовал.