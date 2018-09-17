Фото: Павел Янковский

Лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра Павел Янковский (баритон) выступит на торжественной церемонии вступления в должность губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которая проходит 17 сентября в Молодежном театре Алтая.

Как следует из данных на сайте госзакупок, Государственная филармония Алтайского края заплатит за выступление артиста 180 тысяч рублей. Церемония начнется в 10 часов. Главе региона вручат удостоверение об избрании губернатором на выборах 9 сентября. Виктор Томенко зачитает текст присяги.

Павел Янковский родился в Беларуси в 1979 году. Окончил музыкальное училище г. Барановичи по классу хорового дирижирования. С 2010 года — ведущий солист одного из крупнейших театров мира Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В течение пяти сезонов исполнил 17 различных ролей. Также гастролировал в США и Великобритании с концертными программами. Успешно выступает за рубежом в различных оперных постановках.