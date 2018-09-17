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Новости

Солист Мариинского театра споет на инаугурации Томенко за 180 тысяч рублей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В Молодежном театре Алтая будет звучать чарующий баритон лауреата многочисленных конкурсов

Фото: Павел Янковский

Лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра Павел Янковский (баритон) выступит на торжественной церемонии вступления в должность губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которая проходит 17 сентября в Молодежном театре Алтая.

Как следует из данных на сайте госзакупок, Государственная филармония Алтайского края заплатит за выступление артиста 180 тысяч рублей. Церемония начнется в 10 часов. Главе региона вручат удостоверение об избрании губернатором на выборах 9 сентября. Виктор Томенко зачитает текст присяги.

Павел Янковский родился в Беларуси в 1979 году. Окончил музыкальное училище г. Барановичи по классу хорового дирижирования. С 2010 года — ведущий солист одного из крупнейших театров мира Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В течение пяти сезонов исполнил 17 различных ролей. Также гастролировал в США и Великобритании с концертными программами. Успешно выступает за рубежом в различных оперных постановках.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.09.2018 09:55
- гость -

А нельзя провести эту церемонию без праздничных мероприятий? Денег в казне много что ли?

0  0
17.09.2018 09:55
- гость -

а без песенок никак нельзя было обойтись? с этим надеванием короны и так полгорода в пробки на ровном месте засунули

0  0
17.09.2018 09:59
- гость -

как пройти на инагурацию ?

0  0
17.09.2018 09:59
владимир

начинается "красивая жизнь" за счет бюджета!

0  0
17.09.2018 10:02
- гость -

танцуют все?

0  0
17.09.2018 10:02
- гость -

В европах пусть руководители летают гражданскими авиарейсами да на простых авто катаются. Лошары

0  0
17.09.2018 10:04
- гость -

Чем недовольны, пусть споет и заработает. Это крестьянам платить не принято в этой стране.

0  0
17.09.2018 10:05
гость

Чё злые такие?

0  0
17.09.2018 10:08
- гость -

Началооось! Новенький, голодненький до роскоши губернатор! Поздравляю!

0  0
17.09.2018 10:08
- гость -

Раньше были первые секретари, и власти у них было на порядки больше, чем у какого-то там губернатора. Но что-то они себе инаугураций не устраивали и из Москвы не выписывали себе артистов за казённый счёт.

0  0
17.09.2018 10:08
- гость -

Освоение бюджета Алтайского края начато! 180 тысяч на певца, при том что в это же самое время идут сборы на больных детей по копейкам на дорогостоящие операции...

0  0
17.09.2018 10:10
Администрация

- Да просто денег нет! Ну вы держитесь тут, и всего вам доброго!

0  0
17.09.2018 10:12
правда

Как на день города так бокс. а на инаугурацию баритон. почему не на оборот. очень было бы символично.

0  0
17.09.2018 10:14
- гость -

С днем города прокатили, все деньги ушли на выборы и инагурацию...

0  0
17.09.2018 10:14
- гость -

Освоение бюджета Алтайского края начато! 180 тысяч на певца, при том что в это же самое время идут сборы на больных детей по копейкам на дорогостоящие операции...

Кстати про сборы...С 18.09.2018 Билайн вводит плату 2,5 рубля за смс на короткие номера. А именно на эти короткие номера и отправляются спасительные смс. Гореть в аду владельцам билайна.

0  0
17.09.2018 10:23
Тётя Мотя

При чём здесь бюджет! Это филармония платит, приглашает артиста... А филармония продаёт зрителям билеты на вечерние представления ценой до 3,5 тыс каждый... по их же отчётным документам

0  0
17.09.2018 10:23
10:14

Билайн зарабатывает, собаки лают, караван идет.
Вспомните, еще недавно были тарифы по 100-200 рублей.
Сейчас за 350-400.
Всякие грабительские опции "50 минут за 50 рублей", включая внутрисеть.
И вечно навязываемые подписки, по 30 рублей в день тырят, и убеждают что SIM-карты сигнализации (оформленная на физлицо) сама шарилась в интернете и подписалась на развлекательный контент.

0  0
17.09.2018 10:26
- гость -

и убеждают что SIM-карты сигнализации (оформленная на физлицо) сама шарилась в интернете и подписалась на развлекательный контент.

слышал такую же историю, только там ворота действующим юзером инета были)

0  0
17.09.2018 10:29
- гость -

Бюджет здесь при том, что приглашение певца проводилось через процедуру госзакупки, соответственно за бюджетные средства, при этом заказчиком выступила Краевая филармония.

0  0
17.09.2018 10:33
- гость -

А дайте мне сто грамм Столичной,я вам песенку спою.

0  0
17.09.2018 10:34
Кока-кольщик

слышал такую же историю, только там ворота действующим юзером инета были)


У отца на Билайне кнопочная нокиа без интернета подписалась на сайт армянских знакомств.

0  0
17.09.2018 10:35
- гость -

О сотовых операторах. Да, цены на сотовую связь вопреки логике и здравому смыслу продолжают расти. Всеми операторами введены так называемые пакетные тарифы с включенными минутами, гигабайтами и смс-ками. При этом, в условиях тарифа как правило написано, что внутрисетевые звонки бесплатны. Но это на самом деле полный обман - внутрисетевые звонки так же расходуют общий объем включенных минут, и по истечении пакета подключается дополнительный объем за дополнительные деньги.

0  0
17.09.2018 10:43
- гость -

А вы как хотели то с сотовиками. Они должны были отменить роуминг давно . Сделали ?
Сначала не сделали, а подняли стоимость услуг в 2-3 раза. И только после этого отменили роуминг.
Все указы нашего правительства народ оплачивает своим карманом.

0  0
17.09.2018 10:46
- гость -

По идее, услуги сотовой связи в условиях конкуренции и развитии технологий должны только дешеветь. А на деле - сотовые операторы держат одинаковые цены и постепенно и по-хитрому их повышают. Видимо, речь идет о картельном сговоре. Но этого мы не узнаем...

0  0
17.09.2018 10:47
- гость -

Все указы нашего правительства народ оплачивает своим карманом.

Роуминг это копейки. Один фиг сейчас все по IP бегает, нет разницы, в соседний дом звонить или в Магадан.
Закон Яровой мы все оплачиваем. Чтобы все наши разговоры, СМС, интернет-трафик хранились для спецслужб. Вот сюда сумасшедшие миллиарды ввалить надо.

0  0
17.09.2018 10:52
- гость -

Певец - это только начало. А обновить мебель в кабинете? А автопарк? А новым замам тоже самое? Эти важные мероприятия необходимо провести в кратчайшие сроки.

0  0
17.09.2018 10:58
гость

Хватит ныть!

0  0
17.09.2018 11:01
- гость -

Вот были бы все такие пофигисты к комфорту как я.
Имею возможность купить авто за лимон, а езжу на японке за 250 тыщ.
А нафига дороже, если эта возит и голову не греет?
Чувствую, пора мне в Европу правителем

0  0
17.09.2018 11:01
- гость -

ну вот, а для пенсов денег не оказалось

0  0
17.09.2018 11:02
- гость -

Денег в казне много что ли?


видно что много

0  0
17.09.2018 11:05
- гость -

Хватит ныть, 150 тыщ пожалели.
Для них это - как для вас спички купить.
Вертолетные площадки за сотни миллионов, вот их масштаб.
Перекресток Ленина х Матросова под сотку вылезет, при этом ничего не изменится с пробками, как упиралось в 1-полосную Малахова, так и будет упираться - вот где деньги пилятся и создается иллюзия работы.
В туркластер миллиарды (а сами бы они поехали в Барнаул в турпоездку? нет? странно!).
Продолжать можно долго.

0  0
17.09.2018 11:06
ой

...как упиралось в 1-полосную Малахова...
следует читать как:
...как упиралось в 1-полосную Матросова...

0  0
17.09.2018 11:08
Гость

А банкет где будет и в какую сумму обойдётся?

0  0
17.09.2018 11:14
гость

Милославский постепенно заводит публику, а затем Иван Васильевич приказывает:
-Танцуют все!

0  0
17.09.2018 11:14
- гость -

А чем кластеры плохи? Мед-кластер, тур-кластер. Эти клестеры вообще золотая жила! Думаю, В.П.Томенко следует продолжить клестерные традиции края - создать какой-нибудь культ-кластер, или уч-кластер с разработкой программ 90х90, 90х60х90 и 100500х100500

0  0
17.09.2018 11:17
- гость -

17.09.2018 11:14
- гость -
о, точняк! 100х500 ))

0  0
17.09.2018 11:20
- гость -

У нас и так все работает по программе Программы 100х500
100 на материалы и зп работягам, 500 себе за управление

0  0
17.09.2018 11:24
- гость -

Подсчитал как-то на досуге. 1 сантиметр ремонта дорог в Алтайском крае стоит 11 с копейками тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Размер МРОТ за 1 сатиметр! То есть, многие люди месяц горбатятся за стоимость ремонта 1см дорог!

0  0
17.09.2018 11:27
- гость -


17.09.2018 11:24
- гость -
Которые весной, когда снег сойдёт, окажутся снова в ямах.

0  0
17.09.2018 11:27
- гость -

Уточняю, не сантиметр - метр конечно

0  0
17.09.2018 11:30
- гость -

Уточняю, не сантиметр - метр конечно

С сантиметром как то лучше выглядел расчёт.

0  0
17.09.2018 11:32
- гость -

Да с метром тоже пойдет. Вы только вдумайтесь - за 1м дорог 11 тысяч рублей!!! Люди за такие деньги месяц горбатятся, а тут за 1 метр 11 тысяч!)))

0  0
17.09.2018 11:43
- гость -

Гореть в аду владельцам билайна.


они давно там горят, подключая без согласия услуги и списывая деньги

0  0
17.09.2018 11:46
- гость -

А на деле - сотовые операторы держат одинаковые цены и постепенно и по-хитрому их повышают. Видимо, речь идет о картельном сговоре. Но этого мы не узнаем...

а ФАС то что молчит?

0  0
17.09.2018 11:53
- гость -

а ФАС то что молчит?

А ему оплатили только за молчание.

0  0
17.09.2018 12:21
- гость -

Ого, что-то новенькое от пресслужбы. Все заметили как коменты плавно съехали с певца на Билаин? Молодцы. Учатся потихоньку работать. Наверно Ирину, Александра и прочих ботов по увольнял, набрал профи. Я давно это ему советовал.

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