Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Церемония инаугурации избранного губернатора Алтайского края Виктора Томенко проходит в эти минуты в Молодежном театре Алтая.
Прямую трансляцию этого торжественного мероприятия ведет телеканал "Катунь 24". Посмотреть за вступлением в должность нового главы региона могут в режиме реального времени и читатели портала Amic.ru.
Напомним, что Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края 9 сентября. Его кандидатуру поддержали 53,61% избирателей, пришедших в пункты для голосования.
Комментарии
Раньше были первые секретари, и власти у них было на порядки больше, чем у какого-то там губернатора. Но что-то они себе инаугураций не устраивали и из Москвы не выписывали себе артистов за казённый счёт.
И ради этого на всех углах, в центре, гаишники с 7-ми утра?
а нас рать
Новость ни о чем!
да кому это надо? всё равно в галере уже течь
С Богом Петрович! Помни тебя зовут в народе " Губернатор надежды!"
инаугурировали-инаугурировали, да не выинаугурировали...
17.09.2018 11:03
Немец Стас
голову полечи!
Зачем ерунду писать? Не было артистов из Москвы "за казённый счёт"! Чего народ баламутим опять???