Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Церемония инаугурации избранного губернатора Алтайского края Виктора Томенко проходит в эти минуты в Молодежном театре Алтая.

Прямую трансляцию этого торжественного мероприятия ведет телеканал "Катунь 24". Посмотреть за вступлением в должность нового главы региона могут в режиме реального времени и читатели портала Amic.ru.

Напомним, что Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края 9 сентября. Его кандидатуру поддержали 53,61% избирателей, пришедших в пункты для голосования.