Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко принес торжественную присягу во время церемонии вступления в должность, которая проходит 17 сентября в Молодежном театре Алтая.

"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края", — сказал глава региона.