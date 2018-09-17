Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко принес торжественную присягу во время церемонии вступления в должность, которая проходит 17 сентября в Молодежном театре Алтая.
"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края", — сказал глава региона.
Комментарии
Странно. Почему до сих пор молчит Дима, Ваня, Алена, Анжелика? Видимо некогда ему/ей. На короноодевании торчит. Надеюсь скоро выйдет в эфир с "ой как было весело и замечательно".
17.09.2018 10:29
- гость -
...и на прошлой инаугурации всё так здорово было и классно, и на следующую обязательно пойдём всей семьёй!!!
Алёна.
Отличное начало! Поздравляем! Отдельное спасибо за утренние пробки на всех примыкающих к Павловскому тракту улочках.