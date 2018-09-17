Представитель Тульской области в Совете Федерации Дмитрий Савельев потратил около 60 миллионов рублей на торжества по случаю своего 50-летия, сообщает "Шторм".

Как сообщает издание со ссылкой на источники, празднование юбилея сенатора посетил губернатор области и провел в компании именинника около получаса.

Вчера член совета федерации Савельев Дмитрий Владимирович отметил юбилей на 60 млн. рублей

А как ты празднуешь свои дни рождения? pic.twitter.com/9Tn5qrzqRE — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 16 сентября 2018 г.

Согласно декларации, доходы сенатора в 2017 году составили более 167 миллионов рублей. Он задекларировал два земельных участка площадью 13000 и 1500 кв. м и шесть помещений общей площадью 2461 кв. м, а также жилой дом в Англии площадью 489 квадратных метров.

В рейтинге самых богатых госслужащих России за 2015 год журнала Forbes сенатор занял 57-е место. Ранее Савельев занимал пост генерального директора ПАО "Транснефть".