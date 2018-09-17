Представитель Тульской области в Совете Федерации Дмитрий Савельев потратил около 60 миллионов рублей на торжества по случаю своего 50-летия, сообщает "Шторм".
Как сообщает издание со ссылкой на источники, празднование юбилея сенатора посетил губернатор области и провел в компании именинника около получаса.
Вчера член совета федерации Савельев Дмитрий Владимирович отметил юбилей на 60 млн. рублей— Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 16 сентября 2018 г.
А как ты празднуешь свои дни рождения? pic.twitter.com/9Tn5qrzqRE
Согласно декларации, доходы сенатора в 2017 году составили более 167 миллионов рублей. Он задекларировал два земельных участка площадью 13000 и 1500 кв. м и шесть помещений общей площадью 2461 кв. м, а также жилой дом в Англии площадью 489 квадратных метров.
В рейтинге самых богатых госслужащих России за 2015 год журнала Forbes сенатор занял 57-е место. Ранее Савельев занимал пост генерального директора ПАО "Транснефть".
Комментарии
Его не посадят?
Чет бедненько....
Откуда у этих слуг народа столько бабла и пафоса?
Его не посадят?
Отслюнявит как следует и выпустят.
Откуда у этих слуг народа столько бабла и пафоса?
Ранее Савельев занимал пост генерального директора ПАО "Транснефть".
Читайте внимательнее новость, а не заголовки...
17.09.2018 13:09
гость
Его не посадят?
Так он же не ворует! А просто эксплуатирует недра (народные по Конституции) России. А это теперь достойная деятельность.
Такое ощущение, что они специально народ провоцируют. Может, конечно, не специально, чисто по тупости
13.24
Они живут дорвавшись до шика блеска,
А высвечивают и провоцируют сми
17.09.2018 13:33
СМИ показало факт, в чем тут провокация? Если это правда, СМИ и обязано показывать правду. Если торт стоит 60 млн, СМИ не должны врать, что он стоит 6 тысяч
Какие могут быть провокации - братва живет по понятиям, где народ, что с ним - эти не задумываются, ведь их место в Совфеде от населения не зависит никак....
А чего хоть было то за 60 млн. ? Какие звезды пели-плясали? Шампанское?
Может обманули депутата?
Помню, читал у Навального "как пилят в Транснефти". Ворьё у власти.
17.09.2018 13:41 гость
Ну понятно что вы ориентируетесь на любимых наглосаксов. Они сказали хайли лайкли и все должны им верить. Здесь какое-то чмудо в твиттере что-то тявкнуло и уже сотни недоумков начинают изливать праведный гнев. Пора уже не сетевых хомяков сажать за репосты. а редакторов СМИ. Чтобы не перепечатывали недостоверную информацию со ссылкой "СМИ узнали".
Жулики и воры узурпировали власть.
Беда.
17.09.2018 14:40
- гость -
Ну, то есть, вы надеетесь, что СМИ наврали про 60 млн? И если это правда, то вам тоже будет неудобно за сенатора? Я тоже надеюсь, что наврали. Но если нет, сенатор серьезно подставляет власть
Какие честные даже сумму конкретную озвучили - еще бы озвучили откуда дом в Англии и на какие шиши все было куплено... Простом россиянам вот из за этих упырей пенсионный возраст повышают !!! За Державу обидно, да какая теперь держава .... так !
14:40 успокойся, хунвейбин, Скрипалей траванули два гея грушника которых в наказание отправили к Симоньянше
17.09.2018 15:08
- гость -
сбу проснулось чтоли, после горилки горло жжет