Помощник депутата Госдумы задержан на нарко-вечеринке

В Калининградской области сотрудники полиции задержали троих участников форума, организованного движением Transparency International, по подозрению в обороте наркотиков, сообщает РЕН ТВ.

Задержание произошло на вечеринке после "Постинтеллектуального форума имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла". Как отмечается, среди задержанных оказался помощник депутата Госдумы от "Единой России" Дениса Москвина — Артем Пронюшкин. Сам Московин также является секретарем Нижегородского регионального отделения партии.

Задержание проходило в одной из гостиниц Светлогорска. Все трое мужчин находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает телеканал.

Вещество, которое употреблялось, отправлено на экспертизу.