Автомобили Toyota способны пробудить истинное желание ими обладать. Иногда это желание становится настолько сильным, что противостоять ему невозможно. Именно поэтому "Тойота Центр АЕМ" делает самые выгодные предложения на покупку Toyota Land Cruiser 200 и Toyota RAV4 – навстречу вашему дикому желанию заполучить автомобиль в собственность.

TOYOTA RAV4

Просторный и практичный кроссовер, который создан для любителей активного образа жизни. Стильный и динамичный, он позволит легко выделяться в городском потоке, а подключаемый полный привод придаст уверенность в поездках за пределами мегаполиса.

Преимущество при покупке TOYOTA RAV4 составит 300 000 руб. и специальные условия кредитования. Сниженная процентная ставка – всего 4%*.

LAND CRUISER 200

Достигнув вершин роскоши, легендарный внедорожник остался верен своим традициям. Колоссальный арсенал внедорожных технологий и классическая рамная конструкция кузова наделяют Toyota Land Cruiser 200 по-настоящему безграничными возможностями и несгибаемым характером.

Преимущество при покупке LAND CRUISER 200 составит 350 000 руб.

Не упустите шанс приобрести новый Toyota RAV4 или LC200 на супервыгодных условиях.

"Автоцентр АЕМ" является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:

Toyota,

Volkswagen,

Lexus,

Audi.

Сотрудничество с "Автоцентром АЕМ" – это выгодное и открытое партнерство и высокое качество сервиса.

Добро пожаловать в мир АЕМ

Тойота Центр АЕМ

Барнаул,

ул. Попова, 165

www.toyota-aem.ru

Узнайте все подробности акции и запишитесь на тест-драйв: 8 (3852) 23-23-23

Часы работы:

Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00

Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

1. C 14 по 27 сентября 2018 года выгода при приобретении Toyota RAV4 300 000 рублей.

Выгода в размере 300 000 рублей достигается посредством предоставления скидки в размере 200 000 рублей при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota RAV4 (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) кроме комплектации Стандарт, а также скидки в размере 100 000 рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля Toyota RAV4 в комплектации Adventure* и всех автомобилей Toyota RAV4 с дизельным двигателем. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.

* Приключение.

2. Процентная ставка указана по кредитной программе "RAV4 за 4%". Условия кредитной программы "RAV4 за 4%": первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) от 12 до 30 мес. (с шагом в 1 месяц), ставка 4% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательная передача автомобиля в залог АО "Тойота Банк" и обязательное страхование заложенного автомобиля по программе каско (по рискам "Угон/Хищение" и "Конструктивная гибель" выгодоприобретатель — АО "Тойота Банк"). Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 31.10.2018. В случае, если Заемщик соответствует критериям Постоянного клиента, то годовая процентная ставка снижается на 1%. Постоянный клиент — это клиент Банка, который на момент подачи Заявки соответствует одному из следующих критериев:

— имеет действующий кредитный договор, срок окончания которого составляет не более 3 календарных месяцев от даты подачи заявки на кредит; — оформил заявку на кредит в течение первых 3 календарных месяцев с момента полного исполнения обязательств по кредитному договору. Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах присутствия АО "Тойота Банк". Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota RAV4 с 14.09.2018 по 27.09.2018.

3. C 14 по 27 сентября 2018 года выгода при приобретении Toyota Land Cruiser 200 350 000 рублей.

Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) в размере 350 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.