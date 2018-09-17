Жители Алтайского края избрали губернатором Виктора Томенко, возложив на него большую ответственность. С ним они связывают развитие региона. Об этом на инаугурации заявил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

"Победа на выборах, которую вы одержали, — это не только победа, это большая ответственность, которую на ваши плечи возложили жители Алтайского края. Они сегодня связывают с вами своё будущее, свои ожидания на развитие экономики и социальной сферы (…). За три месяца Виктор Томенко смог показать, что способен консолидировать силы и открыт к диалогу", — сказал Меняйло.

Он обратился ко всем присутствующим, а в зале кроме чиновников и силовиков были депутаты от всех основных политических сил, общественники, с призывом консолидации усилий ради выполнения задач президента в майском указе.

"Алтайский край для нас в СФО — особая территория. Это житница Сибири. Уровень развития региона, при том, что есть проблемы, он высок. Вдвойне сложнее сегодня спланировать работу так, чтобы достичь амбициозных показателей", — добавил он.