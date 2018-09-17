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Следственный комитет начал проверку в связи с ДТП с участием автобуса в Алтайском крае, в результате которого пострадали 15 человек.

Напомним, авария произошла в ночь на 17 сентября на 102-м километре трассы "Павловск–Ребриха–Буканское" в Мамонтовском районе.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 15 пассажиров с различными ушибами, предварительно, не причинившими вреда здоровью. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает", — отмечают в краевом управлении СКР.

В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Также правоохранители дадут юридическую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.