Фото: Евгения Савина

Избранный на выборах губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально вступил в должность. Торжественная церемония состоялась 17 сентября в Алтайском государственном театре для детей и молодежи. Ее участниками стали представители органов власти, различных политических сил, а также профессиональных сообществ и общественных объединений. Виктор Томенко произнес текст присяги, положив правую руку на брошюру "Устав Алтайского края".

В зале в этот день собралась вся политическая элита Алтайского края. На церемонию приехал и бывший руководитель региона Александр Карлин, который станет сенатором в Совете Федерации от региона. Представить Виктора Томенко приехал и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Как прошла церемония, смотрите в нашем фоторепортаже.