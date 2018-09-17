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Работы по благоустройству 22 зеленых уголков проведут в Барнауле до конца ноября, сообщает пресс-центр городской администрации.
"По контракту, сумма которого составляет более 19 миллионов рублей, на территориях общего пользования будет высажено порядка 500 деревьев и более 3000 кустарников, восстановлены газоны", — рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения профильного комитета мэрии Елена Королева.
На территориях, где проводятся благоустроительные работы, будет снесено около 200 аварийных и утративших декоративный вид деревьев. Вместо них будут высажены новые тополя, липы, яблони, черемуха, сирень и гортензия.
Комментарии
За что у нас ТАК ненавидят живую природу , за что ? Почему в европах и америках старые деревья берегут , ухаживают за ними , лечат - а у нас рубят ? Почему там гордятся старыми деревьями , а у нас уничтожают ? Липы , яблони , черёмуха конечно красивые деревья НО растут они КРАЙНЕ медленно и не дают раскидистой кроны , а значит обширной тени , так НЕОБХОДИМОЙ в пекло . Когда же наши тугодумцы это поймут .У нас климат резко континентальный , а значит либо холод , либо пекло , а в пекло очень нужна тень и где её теперь брать ?
А природа мстит за это . Посмотрите - чем больше пилят деревьев тем больше стало штормовых ветров и ураганов .