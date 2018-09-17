Виктор Томенко официально стал губернатором Алтайского края в понедельник, 17 сентября, пройдя через процедуру инаугурации. Во время церемонии он обозначил основные принципы работы власти и дал жителям региона обещание хорошей работы на посту. На торжественной церемонии присутствовал корреспондент портала Amic.ru. Рассказываем, что сказал новый глава региона.

"Обещаю, что буду работать с полной отдачей и буду делать всё в интересах каждого жителя края. Буду действовать смело и решительно. Верю, вместе мы добьемся успеха и сделаем край сильным и процветающим", — сказал Виктор Томенко.

Что важно, он назвал главные задачи краевой власти. Это повышение качества жизни, благосостояния жителей региона, обеспечение безопасности и комфортной жизни всех граждан. Власть будет слушать и слышать разные точки зрения, объединять людей.

"Каждый житель Алтайского края должен быть полноправным участником процесса принятия решения по ключевым вопросам общественного развития. Главными принципами работы власти будут компетентность, способность решать вопросы людей, открытость и доступность, справедливость, неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина", — сказал Томенко.

В своей речи он говорил о необходимости "подлинной свободы", которая "позволяет развивать личность", а также что "только по-настоящему свободные люди способны развиваться".

"Цель — сделать Алтайский край регионом с современной экономикой, социальной сферой и счастливыми людьми, сделать край местом притяжения. Местом, где хочется жить, учиться, работать, создавать семьи и строить будущее", — добавил он.

Для этого у региона всё есть, уверен он: богатые природные ресурсы, мощное сельское хозяйство, промышленность, достаточно развитая инфраструктура. Главным достоянием он называет людей.

Также он высказал благодарность всем жителям региона, кто за него проголосовал на выборах 9 сентября. Он заверил, что для него это не просто победа, а ответственность за будущее региона.