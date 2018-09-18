Благотворительный фонд "Облака" организовывает велопробег с 2016 года, и в этом году уже в третий раз жители и компании города Барнаула и Алтайского края поедут поддержать детей фонда в этот день.



Для чего нужен велопробег?



Благотворительный велопробег в этом году состоится 22 сентября на "Трассе здоровья". Фонд "Облака" проводит его по традиции вместе со своим другом — компанией "Веломир".



Велопробег проводится в поддержку программы фонда "Талантливые дети". В день велопробега партнеры фонда предоставят велосипеды напрокат прямо на "Трассе здоровья" по низкой цене. Все вырученные средства с проката велосипедов также будут направлены на программу "Талантливые дети".



О программе "Талантливые дети":



В эту программу входят 20 талантливых детей из нуждающихся семей края, которые мечтают заниматься гимнастикой, борьбой, хоккеем, футболом и другими любимыми видами спорта, творчества и музыки. Мамы одни воспитывают детей в малообеспеченных семьях, и часто средств едва хватает на школьное питание, проезд и еду. Поэтому все дополнительные занятия отходят на второй план, и возможности развивать спортивные, творческие, интеллектуальные и музыкальные способности детей у них нет. И дети растут, получая лишь самое необходимое в их жизни.



В феврале этого года в фонде начала действовать на постоянной основе программа "Талантливые дети", в которую включили сначала 10 детей, а чуть позже еще столько же. И шесть месяцев, благодаря спонсору "ВОТ ЭТО ЧАЙ", оплачивали их занятия и даже отправили нескольких детей в детский спортивный гимнастический лагерь.

Дети стали более открытыми, счастливыми и радостными. У них появились новые друзья, уверенность в новом будущем улучшила отношения внутри семьи, а у мамы появились мечты: а вдруг ее дети смогут вырваться в новый социальный круг и изменить ту жизнь, которая их окружала с самого рождения.



"Мы приняли решение продолжить нашу программу и искать дополнительные средства на осуществление мечты детей. Нам нужно собрать большую сумму на вторые полгода оплаты занятий в кружках и секциях наших детей. А это 115 000 рублей. И велопробег – часть помощи этому большому и доброму проекту!" – говорят в фонде.

Дата велопробега:

22 сентября в 11.00

Место: "Трасса здоровья"

Трассы: 25 км и 15 км, для детей до 12 лет – 5 км.

Регистрационный взнос: 100 рублей.

Регистрация:

- в группе автопробега https://vk.com/veloprobegvoblakach;

- по телефону 89609612442;

- на сайте фонда http://fondoblaka.com/blagotvoritelnyj-veloprobeg-dobryx-del-2018/