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Когда пройдет "Благотворительный велопробег добрых дел – 2018"? 

, ИА "Амител"
Фонд "Облака" приглашает стать участниками "Благотворительного велопробега добрых дел" в пользу программы "Талантливые дети"

Благотворительный фонд "Облака" организовывает велопробег с 2016 года, и в этом году уже в третий раз жители и компании города Барнаула и Алтайского края поедут поддержать детей фонда в этот день. 

Для чего нужен велопробег? 

Благотворительный велопробег в этом году состоится 22 сентября на "Трассе здоровья". Фонд "Облака" проводит его по традиции вместе со своим другом — компанией "Веломир". 

Велопробег проводится в поддержку программы фонда "Талантливые дети". В день велопробега партнеры фонда предоставят велосипеды напрокат прямо на "Трассе здоровья" по низкой цене. Все вырученные средства с проката велосипедов также будут направлены на программу "Талантливые дети". 

О программе "Талантливые дети": 

В эту программу входят 20 талантливых детей из нуждающихся семей края, которые мечтают заниматься гимнастикой, борьбой, хоккеем, футболом и другими любимыми видами спорта, творчества и музыки. Мамы одни воспитывают детей в малообеспеченных семьях, и часто средств едва хватает на школьное питание, проезд и еду. Поэтому все дополнительные занятия отходят на второй план, и возможности развивать спортивные, творческие, интеллектуальные и музыкальные способности детей у них нет. И дети растут, получая лишь самое необходимое в их жизни. 

В феврале этого года в фонде начала действовать на постоянной основе программа "Талантливые дети", в которую включили сначала 10 детей, а чуть позже еще столько же. И шесть месяцев, благодаря спонсору "ВОТ ЭТО ЧАЙ", оплачивали их занятия и даже отправили нескольких детей в детский спортивный гимнастический лагерь.

Дети стали более открытыми, счастливыми и радостными. У них появились новые друзья, уверенность в новом будущем улучшила отношения внутри семьи, а у мамы появились мечты: а вдруг ее дети смогут вырваться в новый социальный круг и изменить ту жизнь, которая их окружала с самого рождения. 

"Мы приняли решение продолжить нашу программу и искать дополнительные средства на осуществление мечты детей. Нам нужно собрать большую сумму на вторые полгода оплаты занятий в кружках и секциях наших детей. А это 115 000 рублей. И велопробег – часть помощи этому большому и доброму проекту!" – говорят в фонде.

Дата велопробега:
22 сентября в 11.00
Место: "Трасса здоровья"
Трассы: 25 км и 15 км, для детей до 12 лет – 5 км. 
Регистрационный взнос: 100 рублей. 
Регистрация:

- в группе автопробега https://vk.com/veloprobegvoblakach;
- по телефону 89609612442;
- на сайте фонда http://fondoblaka.com/blagotvoritelnyj-veloprobeg-dobryx-del-2018/

Условия участия:
В велопробеге может принять участие каждый желающий. 
В этом году добавлены новые условия для участников: корпоративное участие, то есть в велопробеге может принять участие компания. 
Стоимость регистрационного взноса с одного участника за участие в благотворительном велопробеге составляет 100 рублей. 
Призы и подарки получит каждый участник и каждая компания. 
Регистрационный взнос можно внести как заранее на счет фонда, так и во время регистрации на старте с 10:00 до 11:00.
Старт велопробега в 11:00. 
Будут предложены две трассы на прохождение за лучшее время: 25 км и 15 км. Также будет открыто соревнование для детей до 12 лет: 5 км. 
Реквизиты для оплаты участия в велопробеге: 
– если вы будете оплачивать от имени компании или у вас есть карта и счет в Альфа-банке, то вам удобно сделать перевод по расчетному счету фонда: р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ “НОВОСИБИРСКИЙ” АО “АЛЬФА-БАНК”, к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БИК 045004774 
– для держателей карты Сбербанка: 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда) 
– и по номеру телефона, который привязан к карте фонда Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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