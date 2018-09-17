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Житель Барнаула, надеявшийся получить компенсацию за услуги мобильной связи, стал жертвой мошенников и лишился 40 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на мобильный телефон 49-летнему потерпевшему позвонил человек, который представился сотрудником одной из фирм, предоставляющих услуги сотовой связи.

"Он сообщил, что у горожанина имеется переплата за услуги связи. Для получения денежных средств потерпевшему необходимо было сообщить номер своей банковской карты и коды, которые поступят в смс-сообщениях. Мужчина поверил собеседнику, выполнил все инструкции, после чего с его карты были похищены 40 тысяч рублей", — отмечают в полиции.

Поняв, что он стал жертвой обмана, мужчина обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".