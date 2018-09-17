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Полиция в Горно-Алтайске задержала мужчину, подозреваемого в повреждении машины своей девушки.

Как сообщили в республиканском МВД, владелица авто обратилась к правоохранителям, рассказав, что неизвестные лица повредили принадлежащий ей автомобиль Toyota Camry. Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей.

"Вечером женщина приехала домой и припарковала транспортное средство в ограде жилого дома, а утром обнаружила, что у иномарки повреждены капот, двери, крыло и антенна. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению преступления 32-летнего местного жителя, сожителя потерпевшей", — уточняют в полиции.

Мужчину доставили в отдел, где он рассказал, что решил расстаться с женщиной и поздним вечером, будучи пьяным, пришел к ней домой забрать свои вещи. Но дверь ему никто не открыл.

В итоге подозреваемый погнул антенну автомобиля и с помощью камня повредил лакокрасочное покрытие кузова, после чего скрылся.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.