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Кандидат от власти в Приморье начал побеждать после подсчета 99% протоколов

, ИА "Амител"
11 сентября Тарасенко успокоили на встрече с президентом: "Все, думаю, будет в порядке"

Фото: primgazeta.ru

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", начал резко лидировать во втором туре выборов главы региона лишь после подсчета 99,16% протоколов, пишут "Ведомости". Соперником кандидата от власти является представитель КПРФ.

По состоянию на 5.00 мск приморский избирком в течение нескольких часов не мог завершить подсчет результатов 0,84% протоколов избирательных комиссий. 

По данным Центральной избирательной комиссии, результат Тарасенко — 49,55%, а представителя КПРФ Андрея Ищенко — 48,06%.

Примечательно, что Тарасенко неожиданно вырвался вперед, когда казалось, что исход голосования уже не изменить.

Ищенко лидировал с самого начала подсчета и в разные моменты опережал соперника на 5-10%.

Внезапный рост голосов за Тарасенко начался после обработки 94,77% протоколов.

Тогда разрыв между кандидатами составлял 6%: 51,73% в пользу Ищенко, 45,57% — за Тарасенко.

Интересно, что после подсчета 97,87% трансляция ЦИК вдруг перестала показывать обновления ввода протоколов почти на три часа.

На тот момент Ищенко лидировал с 50,37% голосов, Тарасенко получил 47,11%. Член ЦИК Евгений Шевченко объяснил изданию задержки логистикой региона. "До 2 часов ночи по местному времени в систему ввели более 90% протоколов, это очень хороший результат. Задержка — с участками, которые находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, до некоторых — 300-400 км", — объяснил он.

После подсчета 98,77% протоколов коммунист по-прежнему опережал оппонента более чем на 2%. За Ищенко на тот момент отдали голоса 49,91% от проголосовавших, за Тарасенко — 47,61%.

Но после обработки 99,03% протоколов лидер сменился. Тарасенко оказался первым, набирая уже 49,02%, тогда как у Ищенко стало 48,56%. Причем, как отмечается, у Ищенко даже на пять голосов стало меньше, словно люди передумали после голосований — было 245 095, а стало 245 090.

Таким образом, подсчет 0,26% протоколов избирательных комиссий принес кандидату от власти 13 595 голосов, а число проголосовавших за его оппонента не только не увеличилось, но даже немного снизилось.

Ищенко объявил "бессрочную забастовку обманутых избирателей" и призвал сторонников приходить на площадь Борцам за власть советов в центре Владивостока. Юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока.

В КПРФ заявили о фальсификациях. "На участках полный беспредел. Идет переписывание протоколов. У нас есть информация от нашего наблюдателя в Уссурийске, что на одном из участков за Тарасенко вбили 6000 голосов, в то время как на участке зарегистрировано не более 2500 избирателей", — сказал изданию зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

По его словам, он за время своей политической деятельности такого "беспредела" с подсчетом голосов не видел: "Я считаю, что это подрыв основ государственности".

"Сейчас при подсчете голосов в Уссурийске начались массовые фальсификации. По участку 2846 у нас есть копия протокола, где 219 голосов за Ищенко, 247 за Тарасенко, но в данный момент в ГАС "Выборы" вбиты цифры: 216 за Ищенко, 1347 за Тарасенко", — сказал депутат Госдумы Александр Ющенко "Интерфаксу".

По его словам, "председатель участка 2866 сбежал, забрал с собой все документы". "Нам не выдали копию протокола, наши члены избирательной комиссии заблокированы в одном помещении, не могут перемещаться; они вызывали дополнительный наряд сотрудников полиции, но никто не приехал", — сказал Ющенко.

В штабе "Единой России" не стерпели такого количества голосов за коммуниста и заявили о подвозе избирателей и скупке голосов в пользу кандидата от КПРФ. "Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 000, Уссурийск тоже несколько тысяч", — сообщил журналистам представитель штаба.

По его словам, коммунисты препятствовали работе избиркомов в крупных городах Приморья. "По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Это шло до утра, особенно в крупных городах. Они не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, когда комиссия нормально начала работу, выяснилось, что очень много бюллетеней оказалось, которые они называли недействительными, нормальными, поэтому пошел такой отрыв к утру", — заявил представитель штаба.

11 сентября с Тарасенко во Владивостоке встречался президент России Владимир Путин, успокоивший его: "Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке".

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц прокомментировал "Ведомостям" ситуацию следующим образом: "На мой взгляд, всю ночь на организаторов выборов оказывалось давление и под утро ценой титанических усилий добились от нескольких комиссий нужных для минимального перевеса результатов. Тактика задержки с введением результатов с участков в систему ГАС "Выборы" и переписывание протоколов — традиционные методы в тех случаях, когда кандидаты от действующей власти проигрывают выборы. К утру внимание притупляется, наблюдатели расходятся, и тут-то появляются протоколы с "запоздавших" участков". При этом крайними оказываются члены комиссий, руками которых "куется" такая победа".

По его мнению, необходимо до подведения результатов выборов перепроверить участки с переписанными протоколами, с аномальным распределением голосов между кандидатами и "запоздавшие" участки. "В противном случае стоит ждать митингов и недоверия к результатам", — подчеркнул он.

По данным "Голоса", на нескольких УИКах Уссурийска уровень поддержки Тарасенко аномальный. Например, на УИКах: 3801 — 100%, 3802 — 100%, 3818 — 100%, 3807 — 99,19%, 3813 — 98,46%, 3816 — 97,02%. При этом на соседних участках результаты Тарасенко в несколько раз ниже: УИКи № 2843 — 29,1%, 2834 — 29,45%, 2839 — 31,23%.

"То, что заморозились результаты Ищенко, можно объяснить тем, что просто-напросто вводились протоколы УИКов, по которым за Ищенко никто не проголосовал. В такое голосование сложно поверить", — отметил Мельконьянц.

Уменьшение голосов за Ищенко может объясняться введением по какому-либо участку повторного протокола, в котором в строке за Ищенко были уже другие результаты, добавляет он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.09.2018 14:01
- гость -

Не, ну это логично, по крайней мере...

0  0
17.09.2018 14:03
- гость -

вот и подтверждение - ходи-не ходи) так у нас и ЕР побеждает вместе с ПВВ

0  0
17.09.2018 14:05
- гость -

Кандидат от власти в Приморье начал побеждать после подсчета 99% протоколов

За 1% протоколов набрал на перевес? Однако.

0  0
17.09.2018 14:05
- гость -

нескольких УИКах Уссурийска уровень поддержки Тарасенко аномальный.

да там и явка 100% - возникают разные вопросы, если это только не в/ч))

0  0
17.09.2018 14:07
- гость -

Ну и что?Наш Сергей Шубенков тоже:прыг-прыг-прыг и на самом финише грудь вперёд ))

0  0
17.09.2018 14:08
- гость -

За 1% протоколов набрал на перевес? Однако.

что-бы не было таких эксцессов есть законная процедура досрочного голосования ))

0  0
17.09.2018 14:13
- гость -

ПозориСЧе))))

0  0
17.09.2018 14:15
- гость -

На последних выборах таких голосов по мнению Шпилькина было 10 миллионов!!! И никто не удивлялся!

0  0
17.09.2018 14:20
Гость

Позор

0  0
17.09.2018 14:33
- гость -

Может подождем результаты? Потом суд все решит, пока это статья журнаписта и иноагента. Не стал бы голосовать ни за того ни за другого. Обе партии друг друга стоят. Но это мое личное мнение.Надеюсь виновных посадят независимо от принадлежности партийной.

0  0
17.09.2018 14:47
- гость -

Особо умиляет как всевозможные ведомости-новыегазеты-дожди кинулись защищать коммуниста. Учитывая то, что в случае прихода КПРФ к власти все эти ребята поедут возрождать российский Дальний Восток, чему кстати будет радо большинство россиян, объяснение их заступничеству может быть только одно - хозяин дал задание дестабилизировать Россию любой ценой.

0  0
17.09.2018 14:50
- гость -

17.09.2018 14:33
- гость -
Может подождем результаты? Потом суд все решит, пока это статья журнаписта и иноагента. Не стал бы голосовать ни за того ни за другого. Обе партии друг друга стоят. Но это мое личное мнение.Надеюсь виновных посадят независимо от принадлежности партийной.


суд конечно реши. Однако, эта ситуация наглядно показывает чего стоят выборы, и что там творится для достижения заданного результата

0  0
17.09.2018 14:53
- гость -

Хэй, конь мой вороной
Хэй, да обрез стальной
Хэй, да ночной туман
Хэй, да батька атаман

0  0
17.09.2018 14:53
Володя

100% подтасовка, посмотрим как поведут себя КПРФ, они обязаны отстоять Ищенко, иначе они не сила

0  0
17.09.2018 15:09
гость

Почему молчит Зюганов? Где поддержка?

0  0
17.09.2018 15:13
Гость

Владимир Путин, успокоивший его: "Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке".

Никак низзя допускать, чтобы царёк-провидец ошибси, а то холопы самовольничать начнут.

0  0
17.09.2018 15:23
- гость -

Успокоительное: "Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке.Ребята разбирутся"

0  0
17.09.2018 15:26
гость

На один из УИКов во Владивостоке ворвались пожарные и внезапно объявили об УЧЕНИЯХ!

0  0
17.09.2018 15:27
гость

На некоторых из последних участков кандидат от ЕДРа набрал по 90-100% голосов, хотя раньше там же набирал по 30%.

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