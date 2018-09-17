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Тепло до +25 градусов придет в Алтайский край на текущей рабочей неделе — наиболее благоприятными днями станут четверг и пятница, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, районы Алтайского края, начиная с 18 сентября, будут находиться под влиянием антициклона. В регионе установится спокойная погода без осадков.

Небольшие дожди ожидаются еще в ночь на вторник в восточных и предгорных районах, а затем наступит благоприятный период.

Если в начале недели ночные температуры воздуха будут балансировать в пределах от слабоотрицательных до слабоположительных, то уже ко второй половине рабочей пятидневки ночью будет до +10 градусов.

Дневные температуры в начале недели составят +11...+16 градусов, а к четвергу-пятнице воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Правда, бабьим летом этот период назвать нельзя, поскольку данное понятие предполагает более продолжительный этап — не менее семи дней.

К слову, вполне вероятно, что весьма благоприятная погода установится в Алтайском крае в конце сентября — начале октября.