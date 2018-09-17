Всероссийский день бега "Кросс нации" прошел в городах и селах Алтайского края в минувшую субботу, 15 сентября. В Барнауле массовый забег состоялся на площади Советов. Участие в нем приняли несколько депутатов краевого и городского уровня.

Так, например, кросс пробежали депутат Алтайского краевого Заксобрания, многократная паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко и депутат Барнаульской городской Думы, президент Федерации кикбоксинга региона Вячеслав Перерядов.

Вячеслав Перерядов привел с собой сразу две команды: членов федерации и семьи. Всё они успешно пробежали кросс и получили знаки ГТО ("Готов к труду и обороне").

"Смысл забега не в том, чтобы быть быстрее всех, а в том, чтобы быть быстрее себя — поддерживать здоровый образ жизни, заниматься физкультурой", — сказал депутат.

На забег он пришел с женой и двумя детьми. Дистанцию в два километра пробежали всё, даже шестилетний сын.

"Родители — это пример для взрослых. А весь забег — пример для подрастающего поколения, как нужно держать себя в тонусе. Мы рады принять участие в таком мероприятии, потому что бег — это движение, это жизнь. Для меня спорт — важная часть жизни. Отрадно, что в Алтайском крае проходят такие мероприятия, где свои силы могут попробовать даже самые маленькие", — добавил он.

Всего на "Кроссе нации" было пять дистанций: на два, четыре, шесть, восемь и 12 километров.