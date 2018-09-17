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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 17 сентября, после своей инаугурации встретился с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

В рамках рабочей встречи руководитель региона и полномочный представитель главы государства обсудили вопросы социально-экономического развития Алтая.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, одной из главных тем разговора были задачи, которые необходимо решить для увеличения доходов бюджета региона.

Кроме того, были обозначены дальнейшие шаги по исполнению майских указов президента России, направленных на повышение благосостояния жителей Алтайского края.

Напомним, что утром 17 сентября Виктор Томенко вступил в должность губернатора. Торжественная церемония прошла в Молодежном театре Алтая.